BIZ勝派丨拓展全場景生態鏈 小米新零售 邁向高端智能

從賣手機到賣生態鏈產品，小米打破大眾對平價國產即等於無保證「山寨貨」的固有印象，12年間躍升至全球手機市佔率第三的巨企。至近年更劍指高端市場，積極智能家居部署。小米集團國際業務部港澳台區域總經理羅燕Janine表示，有見大眾對科技產品要求愈趨嚴謹，IoT物聯網發展也成熟，人均消費能力逐年增長，「邁向高端智能產品，拓展全場景生態鏈，是我們未來的發展方向。」而藉著「小米新零售」模式，品牌開啟OMO(online merge offline)線上線下全融合營銷新局面。

小家庭概念 願花費更多

有別於某些家電品牌，消費者需要一定成本才能建構智能家居配套，如果想體驗物聯網帶來的生活便利，不少人會以選購小米的「米家」系列家電，作為低門檻的切入點。Janine笑言最簡單一個智能網關，搭配智能燈、人體傳感器和門窗感應器，再下載《米家》app作手機操控，「幾百元便可一嘗智能家居！」過去小米黑白家電生態圈都是以大眾化定價招徠，高性價比有口皆碑，為品牌累積一班高忠誠度的「米粉」。但隨著內地消費力日增，港澳用家追求多元化智能家居場景，Janine認為是時候進軍高端市場。「米家為首打造小米智能生活的全場景生態鏈，已覆蓋清掃、照明、視聽、鍋具、家居安保等類別，如連同對應《米家》的第三方產品，全球聯網裝置總數更以億台起計，選擇繁多。然而我們發覺現今年輕人喜歡建立小家庭的概念，希望在細小起居空間下，願意花費更多去選購簡約且高性能產品，因應喜好作個性化布置。」

例如最近推出的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra與掃拖機器人X10+，前者集「吸塵、洗拖、烘乾」3種功能，拖頭能自我清洗；後者更新增智能清潔艙，一吹一吸自動集塵，Janine指兩款產品適合為口奔馳，無暇處理家務的用家。「我們亦留意到愈來愈多養寵物朋友，對餵養及照顧毛孩傷腦筋，故此亦首次推出具備美國FDA認證的智能寵物餵食器，以及三重靜音的智能寵物飲水機。」連帶疫下熱賣的空氣循環淨化器和智能氣炸鍋，現時在港開賣的米家產品均著重功能性，「我們明白大眾一直期望能選購小米全面屏電視及互聯網空調，基於兩地制式和軟硬件配置有別，故一直持續跟中國總部探討協調。」她續指早前上市的小米智能投影機2，正好深受蝸居歡迎。