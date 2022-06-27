BIZ勝派丨線上線下協同效應 中信銀行(國際) CITICdiamond 為高端財富管理疫市制勝

屹立百載，中信銀行(國際)有限公司(下稱信銀國際)自嘉華銀號起家，立足華南，以香港作為窗口面向世界，抱著「百年同行，以信致遠」理念服務大眾，如今已成優秀財富策劃的業界翹楚。香港是大灣區經濟動力的火車頭，針對日益蓬勃的私人高資產財富管理市場，信銀國際於2020年推出CITICdiamond服務，配合線上inMotion動感銀行與線下CITICdiamond理財中心全渠道互補，為客戶在疫市仍能抓緊機遇。信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡Shirley總結兩年成績，「2021年底資產管理規模(AUM)按年升近1倍，去年總收入貢獻更按年增長約2.6倍。展望未來，冀客戶人數及AUM於目標2年再翻倍。」
高資產客戶年輕化 保障型投資受歡迎
CITICdiamond財富管理服務專為資產達400萬港元或以上的客戶而設，疫情期間於2020年12月推出，融合零售銀行及私人銀行特點優勢於一身的專業財富策劃，協助客戶在波動市況資產仍能獲得穩健增長。Shirley指未有此服務前，銀行多年來一直以CITICfirst品牌，照顧資產值為100萬港元或以上的高端客戶，然而隨著中港金融互聯互通，高端客戶的資產值迅速增加。如去年證監會數據指，香港私人財富管理行業錄得資金淨流入6,560億港元，令AUM在去年升25%至11.3萬億港元。
加上去年金管局開通「南向通」(債券通)，經香港的境外投資愈趨頻繁，配合通關後跨境理財的商機，因此另闢CITICdiamond以配合需要。她補充，「3月我們的『一卡DIF美鑽』抽獎活動反應熱烈，令今年累計首4個月上客量錄得雙位數字增長，而且45歲以下年輕客戶佔比更上升一成，由去年4月逾35%增至今年4月接近五成，反映本行高端客戶更趨專業年輕。」
全球疫情未完，加上地緣政局以致外圍市況波動，那邊廂美國主導重啟加息周期，Shirley觀察到CITICdiamond客戶傾向保障和保本類別的投資產品，如結構性存款、投資級別債券等，受惠於加息環境尋求穩定回報。「今年首4個月AUM的增幅達25%，新錢湧入主要來自這些收息類穩健投資產品。」面對下半年的息口走勢，Shirley表示house view分析最少還有1至2次加息，並指CITICdiamond的專業投顧團隊將不斷吸納結構性票據、對沖成分基金等，「加息本身並非壞事，證明市場經濟有能力支持息口變化。建議投資者多留意銀行股相關債券，以捕捉加息周期所帶來的機遇。」此外品牌獨有的「CITIC有抵押循環貸款服務」，為客戶提供額外現金儲備彈性，以便靈活運用，發揮資產最大潛力。她指該產品深受歡迎，有利客戶資產增值。
金融科技帶動 inMotion與inVest表現報捷
FinTech金融科技發展一日千里，鑒於高端客戶對線上銀行服務需求殷切，信銀國際洞悉先機，領先同業於2018年推出流動銀行平台「inMotion 動感銀行」，當時已運用eKYC技術，首創遙距開立銀行和投資戶口，甚至進行各類財富管理服務。及後更增設「inVest動感投資」，客戶可輕鬆買賣中、港、美三地股票、認購新股及掌握全面投資資訊；至今年3月更與中國人壽(海外)聯手推出遙距投保服務，足不出戶經inMotion動感銀行便可線上保險諮詢、選擇及購買保險產品。同時前線客戶經理亦採用中國人壽(海外)的OnePartner分析平台，減省投保流程提升客戶體驗。Shirley總結表現，「我們建立Agile(敏捷)團隊專責改善網上銀行服務，成功帶動網上收入上升。單是今年首季外匯交易的網上收入較上季升近九成。」
不得不提現時深受年輕客群歡迎的智能投顧服務，信銀國際早在2019年11月已搶先推出「智投360」，根據客戶風險以AI分析向客戶提供建議，協助設定財務目標以達到相應的投資決定。「最低投資額僅800港元或100美元，系統可緊貼追蹤表現，根據波幅適時建議調倉再平衡組合；單是2020年智投360的客戶，有三成正是40歲以下的投資者。」她補充。
O2O全渠道互補 助穩住高存款忠誠客戶
Online to Offline(O2O)全渠道營運模式，在競爭激烈的虛擬銀行服務下，為傳統銀行帶來優勢，Shirley認為inMotion能理順一般銀行服務，而位於金鐘、銅鑼灣和旺角3間CITICdiamond理財中心的專業理財團隊，則聚焦顧問夥伴角色，為客戶深入分析策劃。「這種線上結合線下的協同效應，可凝聚更多具質素的高存款客戶，隨著疫情緩和，今年有望加開1至2間理財中心，便利客戶。」銀行積極推動綠色金融發展，她表示最近亦推出不同風險系數的ESG基金，又預告年內推出多元貨幣人壽保險產品，以配合高資產客戶的傳承保障。