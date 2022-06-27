BIZ勝派丨線上線下協同效應 中信銀行(國際) CITICdiamond 為高端財富管理疫市制勝

屹立百載，中信銀行(國際)有限公司(下稱信銀國際)自嘉華銀號起家，立足華南，以香港作為窗口面向世界，抱著「百年同行，以信致遠」理念服務大眾，如今已成優秀財富策劃的業界翹楚。香港是大灣區經濟動力的火車頭，針對日益蓬勃的私人高資產財富管理市場，信銀國際於2020年推出CITICdiamond服務，配合線上inMotion動感銀行與線下CITICdiamond理財中心全渠道互補，為客戶在疫市仍能抓緊機遇。信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡Shirley總結兩年成績，「2021年底資產管理規模(AUM)按年升近1倍，去年總收入貢獻更按年增長約2.6倍。展望未來，冀客戶人數及AUM於目標2年再翻倍。」

高資產客戶年輕化 保障型投資受歡迎

CITICdiamond財富管理服務專為資產達400萬港元或以上的客戶而設，疫情期間於2020年12月推出，融合零售銀行及私人銀行特點優勢於一身的專業財富策劃，協助客戶在波動市況資產仍能獲得穩健增長。Shirley指未有此服務前，銀行多年來一直以CITICfirst品牌，照顧資產值為100萬港元或以上的高端客戶，然而隨著中港金融互聯互通，高端客戶的資產值迅速增加。如去年證監會數據指，香港私人財富管理行業錄得資金淨流入6,560億港元，令AUM在去年升25%至11.3萬億港元。

加上去年金管局開通「南向通」(債券通)，經香港的境外投資愈趨頻繁，配合通關後跨境理財的商機，因此另闢CITICdiamond以配合需要。她補充，「3月我們的『一卡DIF美鑽』抽獎活動反應熱烈，令今年累計首4個月上客量錄得雙位數字增長，而且45歲以下年輕客戶佔比更上升一成，由去年4月逾35%增至今年4月接近五成，反映本行高端客戶更趨專業年輕。」

全球疫情未完，加上地緣政局以致外圍市況波動，那邊廂美國主導重啟加息周期，Shirley觀察到CITICdiamond客戶傾向保障和保本類別的投資產品，如結構性存款、投資級別債券等，受惠於加息環境尋求穩定回報。「今年首4個月AUM的增幅達25%，新錢湧入主要來自這些收息類穩健投資產品。」面對下半年的息口走勢，Shirley表示house view分析最少還有1至2次加息，並指CITICdiamond的專業投顧團隊將不斷吸納結構性票據、對沖成分基金等，「加息本身並非壞事，證明市場經濟有能力支持息口變化。建議投資者多留意銀行股相關債券，以捕捉加息周期所帶來的機遇。」此外品牌獨有的「CITIC有抵押循環貸款服務」，為客戶提供額外現金儲備彈性，以便靈活運用，發揮資產最大潛力。她指該產品深受歡迎，有利客戶資產增值。

