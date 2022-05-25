BIZ勝派丨藝術融入生活 Samsung為蝸居加添美學

新冠疫情衝擊實體經濟，惟獨智能家電一枝獨秀，愈戰愈勇，現時家居物聯網裝置幾乎已涵蓋所有家電類別。Samsung看得更遠，不止革新產品技術，還關注大眾長時間居家狀態，為家電提升層次，豐富用家心靈。三星電子香港有限公司消費電子及企業業務副總裁傅梅Ellen針對香港家居特性，引入在韓大熱的BESPOKE品味家電，也為高端電視加入NFT元素。「個性化家電展現生活美學，Samsung提倡品味為主，科技為輔，從而提升生活格調。」

高端電視內置NFT平台創先河

疫情提倡居家抗疫概念，企業減少員工回辦公室上班，根據麥肯錫全球研究所(MGI)估計，全球逾兩成勞動力可以移師在流動地方而無損生產力；管理諮詢機構麥健時(McKinsey & Co)更曾預測，2023年全球物聯網裝置將增長至430億部，較2018年勁升3倍，反映疫情加速智能家居發展，間接帶動兼具工作與娛樂多功能高端電視的剛性需求。單是75吋或以上的Samsung電視，過去兩年全球銷售增長逾四成，成績斐然。

改善物聯網中樞，Samsung除了積極發展《SmartThings》及其支援配套，提升產品科技外，Ellen認為更要帶領市場，為家電「增值」。「以搭載QLED顯示技術的高端電視與The Frame畫框電視為例，今年我們順應NFT熱潮，宣布內置交易平台Nifty Gateway，整合瀏覽、出售、購買和展示NFT，用家能透過智能電視，利用作品附設的QR code輕鬆購買。」她表示多得去年6月跟蘇富比「Natively Digital：NFT拍賣」預展合作時，以Samsung電視展示數碼藝術品而獲得好評，增加集團對電視推動NFT策略的信心。「此外今年The Frame和The Serif等時尚機款皆採用抑制反光的霧面屏幕技術，並配合升級Art Store增加至1,600幅畫作選擇，用家能呈現更多藝術品，為家居點綴。」