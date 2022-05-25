BIZ勝派丨藝術融入生活 Samsung為蝸居加添美學

新冠疫情衝擊實體經濟，惟獨智能家電一枝獨秀，愈戰愈勇，現時家居物聯網裝置幾乎已涵蓋所有家電類別。Samsung看得更遠，不止革新產品技術，還關注大眾長時間居家狀態，為家電提升層次，豐富用家心靈。三星電子香港有限公司消費電子及企業業務副總裁傅梅Ellen針對香港家居特性，引入在韓大熱的BESPOKE品味家電，也為高端電視加入NFT元素。「個性化家電展現生活美學，Samsung提倡品味為主，科技為輔，從而提升生活格調。」
高端電視內置NFT平台創先河
疫情提倡居家抗疫概念，企業減少員工回辦公室上班，根據麥肯錫全球研究所(MGI)估計，全球逾兩成勞動力可以移師在流動地方而無損生產力；管理諮詢機構麥健時(McKinsey & Co)更曾預測，2023年全球物聯網裝置將增長至430億部，較2018年勁升3倍，反映疫情加速智能家居發展，間接帶動兼具工作與娛樂多功能高端電視的剛性需求。單是75吋或以上的Samsung電視，過去兩年全球銷售增長逾四成，成績斐然。
改善物聯網中樞，Samsung除了積極發展《SmartThings》及其支援配套，提升產品科技外，Ellen認為更要帶領市場，為家電「增值」。「以搭載QLED顯示技術的高端電視與The Frame畫框電視為例，今年我們順應NFT熱潮，宣布內置交易平台Nifty Gateway，整合瀏覽、出售、購買和展示NFT，用家能透過智能電視，利用作品附設的QR code輕鬆購買。」她表示多得去年6月跟蘇富比「Natively Digital：NFT拍賣」預展合作時，以Samsung電視展示數碼藝術品而獲得好評，增加集團對電視推動NFT策略的信心。「此外今年The Frame和The Serif等時尚機款皆採用抑制反光的霧面屏幕技術，並配合升級Art Store增加至1,600幅畫作選擇，用家能呈現更多藝術品，為家居點綴。」
拓展BESPOKE 為黑白家電變色
香港蝸居空間有限，一人單位頂多200平方呎；而主攻二人世界的精品新盤，也不過400平方呎，踏入家門「一眼望晒」，故此裝修傾向開放式設計，營造空間感。惟家電設計愈cyber，用料及色調未必能切合布局氛圍。Ellen續說，「無理由遷就黑白家電將全屋變成工業風格，因此BESPOKE設計品味系列應運而生。」BESPOKE系列早在2019年5月於韓國推出，由雪櫃開始，容許用家自訂面板和顏色而符合家居氣氛，推出以來大受歡迎。而2020年韓國全國總雪櫃銷售數量上，逾五成銷售正是來自BESPOKE系列，首6個月更錄得67%的比例，難怪集團今年將系列進一步拓展至美國與亞太市場。「我們提供6種玻璃雪櫃面板色調，並可選質感柔軟的絲光玻璃、光澤感強烈的奢華玻璃及透明清澈的純淨玻璃，別具氣派。」她解釋，率先引入香港的，將會是雙門下置式雪櫃及單門雪櫃，連同The Serif電視與The FreeStyle隨身映，相當適合港人喜愛的北歐風家居裝潢，至於北美市場，則會著重整合廚房設備設計。
積極探討跨界合作
要進一步推廣BESPOKE系列，Ellen認為長遠要有房地產相關平台的宣傳，才能事半功倍。「市場對精品納米房的熱捧，反映置業人士具備一定購買力，惟負擔不起家電布局所需的空間而已。」對此，她對發展商示範單位與戶地產網上平台的跨界合作，持開放態度，期望概念更能深入消費者。