BIZ勝派丨電視為媒 物聯終端 TCL智能家居部署 開拓新戰線

全球疫情促進「宅經濟」發展，視頻應用與串流娛樂帶動電視銷情，不得不提5G物聯網的普及，讓智能家居設備跑贏逆市。然而各位有所不知，全球電視市場並非韓國品牌獨攬天下，國產TCL也不容小覷。TCL電子控股有限公司香港分公司總經理盧灣Henry表示，「根據市調機構《Omdia》的數據，2021年TCL智屏的銷量穩居全球前三，全年共賣出2,358萬部。」他指出中國智能家居設備市場增長勢頭正盛，去年TCL在港電視業務也逆市上揚，品牌抓緊機遇開拓相關領域，陸續將其他家電引進來港。
邁向高端化 強化品牌溢價能力
TCL的強項莫過於面板研發，Henry稱品牌去年在大尺寸機型和中高端產品銷售均取得突破，「65吋及以上款式於國內市場銷量佔比提升8個百分點；70吋及以上在海外市場銷量同比更增長逾六成；中高端QLED與Mini LED電視的全球銷量，同比增長均超過五成，在中國零售市場銷量更是雙料第一。」他認為全球新冠疫情導致上游原材料及國際物流成本劇烈震盪，整體行業供應鏈壓力增加。惟TCL與專注科研的TCL華星緊密合作穩住產能，並加強跟主要供應商合作確保原材料供應，提升往來歐洲鐵路的物流載力，「通過產品結構調整，提升銷售單價，減輕上游材料價格上漲帶來的影響。」他補充。
在香港方面，Henry驚嘆去年實現逆勢增長。「市場零售在同比下降8.1%的情況下，我們的電視銷量仍有16%增長，最終全年市場份額更高達9.5%。」他續指品牌聚焦中高端市場，擴大電視市佔率。他解釋品牌的Mini LED顯示技術領先業界，如全球首創OD Zero技術，將LED背光層跟LCD面板之間的光學距離縮短至僅151微米，有效控制散光範圍，改善對比度和大幅減低光暈效應之餘，電視也能做得更極致輕薄，「新顯示技術將傳統電視視覺距離限制變得不再重要，這也解釋為何用家會愈換愈大，享受更沉浸式娛樂體驗。」
電視新功能 IoT智能終端
有評論認為串流平台為流動娛樂提供普及場景，或意味傳統電視產業已達頂峰。然而Henry並不認同該觀點，反指串流平台跟電視產生協同效應。「倒不如說傳統電視突破了原有模式，串流平台提供4K杜比全景聲影視內容，而高端電視才能將效果發揮得淋漓盡致；此外透過搭載美國Roku和Android/Google TV OS，讓電視變成電商、教育、電競和運動等用途，功能豐富。」
智能家居大熱，根據《IDC》數據，去年中國市場總出貨量高達2.2億部，同比增長9.2%。他表示TCL借助品牌知名度和渠道優勢，已在全球市場分銷空、冰、洗產品，而電視充當IoT終端，透過《TCL Home》app連結，實現全場景智能互聯。「去年智能家居業務與全品類行銷業務收入，分別同比增長78.9%和70.7%！針對香港市場，我們冀通過TCL電視品牌效應，循序漸進引入雪櫃、冷氣機等產品，壯大家電生態圈。」為了加快市場滲透率，Henry表示未來會重點拓展自家電商平台及電商合作渠道，提升銷售比重，為大眾帶來優質選擇。網址：https://www.tcl.com/hk/