BIZ勝派丨電視為媒 物聯終端 TCL智能家居部署 開拓新戰線

全球疫情促進「宅經濟」發展，視頻應用與串流娛樂帶動電視銷情，不得不提5G物聯網的普及，讓智能家居設備跑贏逆市。然而各位有所不知，全球電視市場並非韓國品牌獨攬天下，國產TCL也不容小覷。TCL電子控股有限公司香港分公司總經理盧灣Henry表示，「根據市調機構《Omdia》的數據，2021年TCL智屏的銷量穩居全球前三，全年共賣出2,358萬部。」他指出中國智能家居設備市場增長勢頭正盛，去年TCL在港電視業務也逆市上揚，品牌抓緊機遇開拓相關領域，陸續將其他家電引進來港。

邁向高端化 強化品牌溢價能力

TCL的強項莫過於面板研發，Henry稱品牌去年在大尺寸機型和中高端產品銷售均取得突破，「65吋及以上款式於國內市場銷量佔比提升8個百分點；70吋及以上在海外市場銷量同比更增長逾六成；中高端QLED與Mini LED電視的全球銷量，同比增長均超過五成，在中國零售市場銷量更是雙料第一。」他認為全球新冠疫情導致上游原材料及國際物流成本劇烈震盪，整體行業供應鏈壓力增加。惟TCL與專注科研的TCL華星緊密合作穩住產能，並加強跟主要供應商合作確保原材料供應，提升往來歐洲鐵路的物流載力，「通過產品結構調整，提升銷售單價，減輕上游材料價格上漲帶來的影響。」他補充。

在香港方面，Henry驚嘆去年實現逆勢增長。「市場零售在同比下降8.1%的情況下，我們的電視銷量仍有16%增長，最終全年市場份額更高達9.5%。」他續指品牌聚焦中高端市場，擴大電視市佔率。他解釋品牌的Mini LED顯示技術領先業界，如全球首創OD Zero技術，將LED背光層跟LCD面板之間的光學距離縮短至僅151微米，有效控制散光範圍，改善對比度和大幅減低光暈效應之餘，電視也能做得更極致輕薄，「新顯示技術將傳統電視視覺距離限制變得不再重要，這也解釋為何用家會愈換愈大，享受更沉浸式娛樂體驗。」