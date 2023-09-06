BIZ勝派丨Airwallex匯聚香港初創 陳君洋：藉金融科技 向世界出發

國家「十四五規劃」確立香港要發展國際創科中心的基礎，而特首在《香港經濟峰會2023》亦表明，創科是激活本港經濟高質量發展的引擎，足見香港作為孕育初創的重要搖籃。然而「起步難，拓展更難」，若然中小企左支右絀，資金匱乏，將窒礙發展規模與空間。Airwallex提供多元金融科技方案，一站式支援初創成長。同樣初創出身的Airwallex，香港及東南亞總經理陳君洋Arnold宣布推出「Airwallex for Startups」計劃，協助初創業務邁向全世界。

初創蓬勃發展 營運迎三大挑戰 根據香港投資推廣署2022年初創企業統計調查，顯示現時本港初創總數為3,985家，共僱用近1.5萬名員工，數字創下歷史新高；此外，本地約有132個共享辦公室、創業培育等機構，對比疫前大增逾六成。Arnold認同香港初創蓬勃發展，政府與不同創科機構等推出不同類型的基金予以申請，然而創業普遍存在三大挑戰。「首先，初創在開立公司銀行帳戶、融資和建立不同支付、收/匯款和支付連結等服務，手續繁複；其次，企業對自身成長規模的不清晰，影響他們對租賃工作空間的判斷；再者，這些初創成員大多是『一腳踢』，如幾位創辦人同時兼顧市場行銷、企業形象塑造等工作，更欠缺業務夥伴的聯繫網絡，拓展生意容易碰壁。」

關鍵資金管理 Airwallex 一站式幫手 現金流對初創十分重要，如果有相應金融科技工具助力營運效益，創辦人就可以聚焦資金投入到產品和服務的研發。而待公司起步後，如要拓展跨境業務，支付和匯款等工具更必不可少。Aronld認為Airwallex的全球帳戶方案，正好幫助他們跨越這些障礙。他續指，「方案包括全球收款/匯款、跨境支付、建立支付連結、接入企業平台的嵌入性金融等。加上我們亦提供營運公司卡業務，內部統計指50%現有客戶會視Airwallex雲匯Visa卡，為他們主要並持續使用的公司信用卡。」基於運用Airwallex的金融科技方案，企業客戶能節省高達99%海外兌匯、收款所牽涉的交易手續費用，亦大幅節省財務管理的時間成本，加上24/7極具吸引力的環球匯率，難怪愈來愈多企業意識到金融科技能夠協助高效管理財務。「現時約25%香港企業客戶以Airwallex作主要營運帳戶，證明高透明度、便捷且具成本效益的一站式金融服務平台，可助他們實踐企業目標。」