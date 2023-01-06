CES 2023前哨戰 ASUS Spatial Vision玩裸眼3D OLED

今年首個科技盛事「CES 2023」於美國拉斯維加斯開幕，亦是全球復常後第一個大型展覽，獲不少科技品牌回歸參與。ASUS也不例外，在展前舉行CES《Seeing An Incredible Future》網上新品發布會，展示全球首款裸眼3D OLED筆電顯示技術「ASUS Spatial Vision」，為CES預熱製造氣氛！
ASUS Spatial Vision裸眼3D
今次發布會最矚目的，莫過於全球首款裸視3D OLED技術「ASUS Spatial Vision」，廠方指毋須穿戴任何眼罩，透過屏幕上雙凸透鏡及先進的眼球追蹤攝影技術，為雙眼構築不同畫面，進而產生立體影像，輕易獲得沉浸式3D視覺體驗，質素超越當年任天堂N3DS的裸眼3D效果。新技術將徹底改變創作者的工作流程，大家能夠在還原真實色彩的OLED屏幕上，預先看到3D物件和效果細節，不用花費輸出立體原型，提高作業效率。
ASUS ProArt Studiobook/Vivobook Pro 16X
為創作者帶來立體感受
針對新技術能惠及創作人士，ASUS將其植入ProArt Studiobook 16 3D OLED及Vivobook Pro 16X 3D OLED。前者屬於流動工作站mobile workstation，配備16吋裸視3.2K 120Hz 3D OLED屏幕，簡單輕按開關，ASUS Spatial Vision技術便可讓2D視覺內容流暢轉換為沉浸式3D體驗。此機最高搭載第13代Intel Core i9-13980HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡、64GB可升級記憶體和超高速儲存裝置。此外筆電沿用大型觸覺回饋觸控板與直覺ASUS Dial旋鈕，以便精準調整應用程式參數。
至於後者可視為輕工作者或高要求多媒體享受而設，同樣採用ASUS Spatial Vision技術的16吋裸視3.2K 120Hz 3D OLED屏幕；配置最多64GB DDR5 4,800MHz RAM雙通道記憶體模組，以及最高2TB PCIe 4.0 x4 SSD。配備MUX獨顯直連開關和NVIDIA Studio驅動程式，能夠在遊戲時提升效能。而先進的ASUS IceCool Pro散熱技術，有效釋放150W熱設計功率(TDP)。筆電也內建ASUS DialPad操控，面對繁複作業流程也遊刃有餘。