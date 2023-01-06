CES 2023前哨戰 ASUS Spatial Vision玩裸眼3D OLED

今年首個科技盛事「CES 2023」於美國拉斯維加斯開幕，亦是全球復常後第一個大型展覽，獲不少科技品牌回歸參與。ASUS也不例外，在展前舉行CES《Seeing An Incredible Future》網上新品發布會，展示全球首款裸眼3D OLED筆電顯示技術「ASUS Spatial Vision」，為CES預熱製造氣氛！

ASUS Spatial Vision裸眼3D

今次發布會最矚目的，莫過於全球首款裸視3D OLED技術「ASUS Spatial Vision」，廠方指毋須穿戴任何眼罩，透過屏幕上雙凸透鏡及先進的眼球追蹤攝影技術，為雙眼構築不同畫面，進而產生立體影像，輕易獲得沉浸式3D視覺體驗，質素超越當年任天堂N3DS的裸眼3D效果。新技術將徹底改變創作者的工作流程，大家能夠在還原真實色彩的OLED屏幕上，預先看到3D物件和效果細節，不用花費輸出立體原型，提高作業效率。