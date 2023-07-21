COLLAR全員+MIRROR三子加持 英倫Nothing Phone (2) 性感型格

英倫潮牌Nothing新一代旗艦手機Nothing Phone (2)，今日起香港行貨csl.搶先獨賣！為隆重其事，日前官方邀請人氣女團COLLAR全員以火辣打扮出席發布活動，連同「型格擔當」的MIRROR三子Lokman、Tiger與Stanley站台力撐，又利用新作機背Glyph Interface燈效配合音樂節奏，大跳勁舞，演繹Nothing Phone (2)既性感又有型的風格咁話！

MIRROR三子以手機Glyph Interface燈效化身道具，載歌載舞！

Nothing Phone (2)：Glyph炮製個性化Ringtone 延續品牌標誌性的科幻透明機殼「裸機」設計，備有白色和深灰兩款選擇的Nothing Phone (2)，採用6.7吋120Hz自適應更新率LTPO OLED挖孔屏，搭載高通S8+ Gen 1 5G晶片、最高12GB+512GB儲存及4,700mAh電池，又選用高階Sony IMX890感光元件的雙50MP像素後置鏡頭與內置18bit圖像處理ISP，支援從RAW圖檔擷取高細節度成像與對應[email protected]攝錄，旗艦級性能絕對合格。至於具代表性的機背自訂LED燈效「Glyph Interface」，今代手機除增加了LED區段數量外，更新增自訂場景和用途，如作為視覺倒數計時、乘車或外送服務的進度追蹤器等。透過Essential Glyph通知，當收到特定聯絡人或應用程式通知時，右上角的燈效區段更會持續閃爍。手機還內置Glyph Composer，用家可藉此建立個性化的Glyph Ringtone。活動當日，MIRROR三子借助Glyph Interface，載歌載舞，炒熱現場氣氛！