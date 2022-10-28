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科技
2022-10-28 20:00:00

Digital Art Fair Xperience丨展期至11月6日 LG OLED ART撐場 宣布LG Posé及LG OLED Flex上市

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Digital Art Fair Xperience丨展期至11月6日 LG OLED ART撐場 宣布LG Posé及LG OLED Flex上市

Digital Art Fair Xperience丨展期至11月6日 LG OLED ART撐場 宣布LG Posé及LG OLED Flex上市

繼早前成為典亞藝博2022(Fine Art Asia 2022)的大會指定屏幕後，LG再次以官方屏幕合作夥伴的身份，參與亞洲最大數位藝術盛會(Digital Art Fair Xperience Hong Kong)，以「LG OLED ART」助力數碼藝術的發展。官方上周舉行預覽活動，現場以LG OLED透明顯示屏、136吋LG All-in-One Smart多合一顯示屏、97OLEDevo Gallery Edition G2等OLED電視呈現藝術作品。同場更宣布LG Posé與LG OLED Flex在港推出。

LG Posé：Objet系列第2款畫框電視

作為LG Objet系列第二款OLED電視，LG Posé邊緣柔和彎曲，採用舒緩柔和的米色，機身背面織布面料凹糟可擺放雜誌、書藉等，於不同角度提升室內品味，同時能提供儲物空間。新機另一特別之處，在於可收納電線及機頂盒，免卻雜亂電線的煩惱，打造簡潔高雅的家居空間。

除了簡約獨特的設計外LG Posé同樣採用LG OLED自發光技術，透過Brightness Booster亮度提升技術，廠方指能將畫面亮度提升20%，更有層次地顯示細緻色彩，提供卓越的清晰度、細節、對比度和色彩。再者，內置畫廊模式容許用家隨意調校不同模式，融入家中的藝術裝潢，把家居空間變成精緻的藝術畫廊。

LG OLED Flex：多達900R 20段可變弧形屏幕

同場展出的LG OLED Flex，是世界上首部可自由彎曲的42吋OLED屏幕，用家能根據自己的喜好和要求，從多達20段曲率級別中選擇理想的弧度，隨時以遙控器或手動調節所需的弧度，獲得最合適的視界體驗。此外，LG OLED Flex更可向下傾斜最多10度或向上傾斜最多5度，並配有可調節高度的支架，能控制向上或向下140毫米，為用家提供符合人體工學的舒適度

顯示技術方面，新機採用LG OLEDevo自發光技術，加上配備4K解像度的超高清顯示屏，能全面提升精確色彩和深暗黑位的表現，增強了廣闊視角的對比度和色彩表現力；而且兼容Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium及VRR等電競技術，為電競迷帶來沉浸式的臨場實感。

Digital Art Fair Xperience即日起到116日，於香港中環皇后大道中5965號泛海大廈地下及一樓舉行。

LG Posé為Object系列第2款OLED電視。 LG OLED Flex是世界上首部可自由彎曲的42吋OLED屏幕。 LG在港首度於Digital Art Fair Xperience曝光其136吋LED全高清All-in-One Smart多合一顯示屏。
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