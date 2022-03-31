DJI推出MATRICE M30系列商業用無人機 配合DJI DOCK無人化作業與ZENMUSE H20N夜視鏡

DJI早前宣布推出MATRICE M30系列中型旗艦商業用無人機、一站式無人機任務管理雲平台DJI FLIGHTHUB 2、支援7x24小時無人化作業DJI DOCK，以及夜視相機負載ZENMUSE H20N，實現高效的空地協同與無人值守作業。

DJI MATRICE M30 系列丨41分鐘最長航行時間 最高7,000米飛行高度

DJI MATRICE M30系列另有含紅外線相機的M30T機款。無人機符合IP55標準，可在-20℃至50℃環境溫度下工作，並具備6向雙目視覺及雙近紅外線感測器，提供全方位避障能力。新機具備16倍光學變焦相機、廣角相機和鐳射測距儀。其中變焦相機部分，可支援8K拍攝和4K@30fps影片；而廣角相機視野可達84°；鐳射測距儀測量距離可達1,200米。至於M30T追加的紅外線相機，則擁有640×512@30Hz解析度，測溫精確度可達正負2℃。續航力方面，MATRICE M30系列最長可飛行41分鐘、7,000米最大飛行高度，並對應最高每秒15米的抗風能力，能應對各種飛行需求。配合IP54防護的7吋屏幕DJI RC Plus遙控器，採用O3圖傳行業版，可與4G網絡圖傳同時工作，更加便利。

DJI FLIGHTHUB 2 雲平台與 DJI DOCK無人機自動化平台

DJI FLIGHTHUB 2採用了多端同步的設計思路，所有能打開網頁的設備都能接入使用，如手機、電腦、平板、遙控器等。其介面整合飛行器、遙控器、地面移動端等資訊，從前線人員到指揮中心，都能即時共用並互相協作。操作員可在DJI FLIGHTHUB 2介面上進行點、線、面的標注，標記目標，規劃路線，分發作業區域。

面對人跡罕至地區的無人機自動化作業需求，同場還有DJI DOCK，淨重90公斤，佔地面積不到1平方米，集成內置天線、一體化氣象站、超廣角監控相機和RTK基站，可實現遠端下發飛行計畫，採集多維度資訊，為自動化巡邏、基礎設施巡檢、工程監理等多領域，帶來效率革新。

首款搭載星光級夜視相機負載 ZENMUSE H20N

還有夜視相機負載ZENMUSE H20N，集混合變焦星光級夜視相機、2至8倍光學變焦雙熱成像相機、鐳射測距儀於一身。可實現400萬圖元、20倍光學變焦、128倍最大變焦。集成的雙熱成像相機，支援2倍和8倍變焦，解析度為640×512。熱成像相機和夜視相機的聯動變焦，畫面可在同一視角下進行等比例縮放，協助飛手鎖定目標，毋懼夜間作業，亦能高效研判。