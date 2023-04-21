DxOMark屏幕測試全球第一 旗艦級HONOR Magic5 Pro賣7.3K 今日上市

早前在MWC 2023世界移動通信大會亮相的HONOR Magic5 Pro，香港行貨終於今日開賣。廠方表示新作於DxOMark測評發布中，是首款目前全球於攝影、屏幕雙領域中，獲得超過150分的智能手機，而且屏幕測試更是目前全球排名第一，難怪在外國掀起一陣討論。

榮耀鷹眼相機系統

HONOR Magic5 Pro搭載自家全新的「榮耀鷹眼相機系統」，標榜從啓動相機、對焦、快門響應以至成像速度，都能同步改善，打造行業最出色snapshot體驗，協助用家在各種複雜場景下快速捕捉清晰畫面。

手機採用廣角、超廣角和長焦後置3主攝系統，其中50MP像素廣角主攝，擁有定制1/1.12吋超大cmos，搭配f/1.6超大光圈，帶來更大進光量，在暗光下也能帶來更高的畫質；50MP像素潛望式長焦鏡，最高支持100倍數碼變焦；50MP像素超廣角主攝，支持122°大視角及2.5cm超級微距。用家當開啓「鷹眼精彩抓拍」功能時，甚至毋須按下快門，就能基於AI技術自動協助用戶捕捉最精彩的鏡頭，輕鬆拍攝轉瞬即逝的動態場面。