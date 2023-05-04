Dyson Zone空氣淨化耳機上市 官方搞4天快閃電車體驗之旅

Dyson Zone空氣淨化耳機正式在港上市，官方宣布即日起一連4天舉行Dyson Zone On Air電車之旅，與Dyson用家、合作夥伴、傳媒及嘉賓一同體驗產品帶來的動人音色及純淨空氣，藉此了解這款經歷逾6年研發的產品，如何解決城市中空氣及噪音污染而設計。

高保真音訊

Dyson Zone耳機提供高保真音效，其超低失真和寬廣的頻率範圍，使低音、中音和高音均明亮清晰。耳機亦配備額外的電話麥克風，用家可進行通話、錄音及語音控制。耳機提供長達50小時的音樂播放，或4小時同時空氣淨化及音樂播放，並可在3小時內充電至100%。

高效空氣過濾

Dyson Zone於耳罩中的特設壓縮器，通過雙層濾網吸入空氣，沿著非接觸式的可拆卸面罩將兩股淨化氣流送至用家口鼻中。靜電濾網能捕捉99%小至0.1微米的微粒污染物，而K-Carbon及加入鉀的碳過濾器能捕捉都市中最常見的酸性有害氣體，如二氧化氮和二氧化硫。

MyDyson 實時監測污染

用家還可透過《MyDyson》應用程式，調整氣流速度和降噪模式，也能隨意調整音效均衡器，應用程式更會以圖表實時顯示空氣污染及環境噪音情況。

當用家在佩戴面罩的自動模式下，能適當地調整淨化氣流；如檢測到尚未佩戴耳機時則進入待機模式；而可拆卸面罩向下傾斜則啟動對話模式，將停止淨化空氣並暫停音樂，智能操作改善電池壽命。Dyson Zone空氣淨化耳機售7,580港元起，現已上市。