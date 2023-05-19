Element 31散熱 AWCC遊戲管理 Dell Alienware m18/G16 2023君臨機界

小時候看卡通片《高智能方程式》，每次雷神發動「升壓渦」瞬間提升車速都有時限，無法全程開turbo。電競筆電的情況如是，專注長時間高負載遊玩時的效能穩定性，Dell近年研發獨家鎵矽混合物「Element 31」減緩硬件升溫速度，配合Cryo-tech超級散熱架構，容許筆電在超頻狀態下保持系統穩定。日前香港官方帶來搭載嶄新散熱的電競級Alienware m18及機迷向Dell G16，新機均預載重新設計的Alienware Command Center(簡稱：AWCC 6.0)，協助玩家遊戲管理，克敵制勝。

攻頂級Dell Alienware m18 可選CherryMX軸

鎂鋁合金製作，造工充滿未來科幻感的Alienware m18，採用18吋16:10比例QHD+窄邊框、支援G-SYNC和FreeSync、兼且符合杜比全景聲與杜比視界標準，可選具備動態顯示切換的240Hz超高畫面更新率屏幕、第13代Intel Core i9-13900HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，就連鍵盤部分更能罕有升級至低矮型、短觸發的CherryMX軸承機械鍵盤，配合內置兩個可更換的DDR5 SO-DIMM插槽，最高可支援64GB記憶體(需另購)，以及前所未有的四固態插槽，最高支援9TB SSD儲存容量(需另購)，在超頻的「G模式」下處理器與顯示卡的熱設計功耗TDP分別容許100W及121+W，整體筆電效能屬頂級之列。

