Freelance拍片必備 Sony FE PZ 16-35mm F4 G廣角電動變焦鏡

愈來愈多文青鍾意拍vlog，Sony宣布推出號稱全球最輕巧，支援恆定f/4光圈、廣角電動變焦的FE PZ 16-35mm F4 G鏡頭。新鏡頭僅重353克、全片幅16-35毫米內變焦設計，鏡頭備有電子對焦撥動，搭配alpha系列全片幅無反或FX3電影機使用，絕對適合拍攝慢動作、4K甚至8K影片，提供穩定高效的對焦表現。

Sony FE PZ 16-35mm F4 G丨內置6個XD線性馬達 最快每秒30幀

Sony FE PZ 16-35mm F4 G採用12-13片鏡組、7塊光圈葉片內變焦設計，光路包括兩個AA(進階非球面鏡片)、一個標準非球面鏡片、一個Super ED(超低色散鏡片)和一個ED低色散鏡片，以及一個ED非球面鏡片結構，能同時控制色差和球面像差。另外16毫米的最小對焦距離為0.28米，35毫米為0.24米，提供最大0.23倍放大倍率，提供平滑且深邃的散景，成像更具視覺衝擊力。

新鏡頭配備6個Sony原創XD(極高動態)線性馬達用於對焦和變焦驅動，如搭配旗艦級Alpha 1相機，能以高達每秒30幀的速度連續拍攝靜止圖像，同時保持對焦準確。另外全新鏡頭技術，在變焦時減少呼吸效應以及焦點和軸心偏移，對焦、變焦和光圈操作也非常安靜，大大減少可能干擾影片錄製的噪音和振動，相當適合studio攝影師進行商業攝錄、婚攝，或是簡單文青vlog。

售價方面，Sony FE PZ 16-35mm F4 G將於4月下旬發售，售價為10,490港元。

查詢：2833 5129