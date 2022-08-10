Galaxy Z Flip4/Fold4丨摺機四代目率先看 鉸位變薄 邊框變窄 攝力大升呢

Samsung今晚舉行網上發布會，一如所料Galaxy Z系列兩款旗艦摺機Flip4與Fold4正式登場，伴隨新機的還有最新一代Galaxy Watch5系列跟Galaxy Buds2 Pro真無線耳機，而本報獲Samsung香港邀請率先體驗這4款新產品。來到第四代摺屏手機，今次Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4沿用上代的摺疊方式，惟進一步改良隱藏式鉸位，造得明顯更薄，加上屏佔比擴大來改善單手握持的操作感；此外兩款手機均強化相機鏡頭性能，也更新硬件規格，整體可謂「小改變，大改善」。

Galaxy Z Flip4 5G丨毋須揭開已能應付日常需要 翻蓋式摺屏的Galaxy Z Flip4 5G，備有韓系新色Bora紫、石墨黑、杏桃粉與冰川藍4色選擇，跟上代Flip3一樣維持6.7吋Dynamic AMOLED 2X FHD+ Infinity-O跟1.9吋260x512解析度Super AMOLED外屏，前者為1至120Hz可變更新率，後者則支援60Hz更新率，同樣符合IPX8防水標準。廠方指新機將隱藏式鉸位造得更纖薄，除了摺疊後厚度減少更袖珍外，邊框亦略有縮短來擴大觀賞視野。此外，外屏的自訂界面背景選擇更多，最有趣的莫過於AR頭像；而且增加捷徑指令、查看行事曆和訊息、Samsung Pay付款等，讓手機毋須揭開便可應付日常需要。 規格方面，手機採用高通Snapdragon 8+ Gen 1、最高8GB+512GB儲存，內置電量也增至3,700mAh。雙12MP縱向排列雙鏡頭強化Nightography黑夜亮攝功能，廠方指感光能力增加60%；Quick Shot快速自拍可改變預覽尺寸；FlexCam亦新增自動取景功能。

Galaxy Z Fold4 5G丨全新比例單手更易用 至於內摺疊屏幕設計的Galaxy Z Fold4 5G，設有炭灰綠、鈦灰黑和新色珍珠金3種選擇，機身僅263克成系列史上最輕摺機。其IPX8防水設計，外內屏尺寸仍舊不變，外屏為6.2吋48至120Hz可變更新率AMOLED 2X Infiniy-O，展開後內屏為7.6吋1至120Hz可變Dynamic AMOLED 2X Infiniy Flex。手機支援S-Pen Fold Edition與S-Pen Pro書寫，更易擷取圖像中的文字訊息。新一代手機同樣將鉸鏈位置造得更薄，可歷5年間20萬次摺疊，且單手握持更為貼手，加上外屏邊框收窄並將長度縮短，單手輸入操控更易用；即使展開後屏幕寬度也提高3毫米，視野更廣；Flex mode下屏新增觸控板功能，方便調校亮度和聲量。而改良版屏下相機設計更一體化，感光能力亦比上代強。值得一提的是，今代簡化切換工作界面，像《Windows》般點選下方工作列即可，毋須退出主頁再跳入app界面選擇。 規格方面，手機採用高通Snapdragon 8+ Gen 1、最高12GB+512GB儲存，內置電量維持至4,400mAh，支援無線快充。今代手機最大改進是後置主鏡換上50MP像素f/1.8、2.0μm、OIS 2PDAF鏡頭，連同12MP廣角f/2.2、1.12μm與10MP遠攝f/2.4、1.0μm和OIS防震，能夠提供3倍混合光學變焦與30倍極遠變焦，外屏自拍鏡也有10MP像素，取景更靈活。