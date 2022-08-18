Galaxy Z Fold4/Flip4丨三星摺機即日預訂 9月2日上市 網店專享1TB版本Z Fold4

Samsung三星電子香港宣布，新一代摺屏旗艦手機Samsung Galaxy Z Fold4及Z Flip4即日起正式接受預訂，9月2日全線上市。搭載高通Snapdragon 8+ Gen1的Z Fold4與Z Flip4，前者入門價為14,598港元(12GB+256GB、珍珠金/炭灰綠)，另有珍珠金、炭灰綠及鈦炭黑3色選擇的12GB+512GB版本，則售15,598港元；若果仲嫌容量唔夠用的話，今代還增設三星網店獨賣12GB+1TB炭灰綠版本，售價17,598港元。

至於Z Flip4則有Bora紫、杏桃粉、石墨黑和冰川藍4色齊款的8GB+256GB版本，售8,298港元；還有8G+512GB版本(欠杏桃粉)，售9,298港元。

即日至9月1日預售Z Fold4，可免費獲贈Galaxy Buds2，或加500港元升級Galaxy Buds2 Pro，如透過Samsung Trade-in專屬網站舊機換新，最高可享1,500港元回贈。至於預售Z Flip4，可免費獲贈附指環扣透明保護殼及無線閃充充電板P2400各乙個，Trade-in專享最高1,000港元回贈。

同場還有Galaxy Watch5/Watch5 Pro，前者40毫米與44毫米版本分別售2,298港元起(藍牙)和2,498港元起(藍牙)，後者Pro售3,598港元起(藍牙)；同時Galaxy Buds2 Pro售1,798港元，全部即日預售，9月2日同步上市。