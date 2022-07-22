GameCool 6無死角散熱 AirTrigger 6增體感 戰鬥昇華ROG Phone 6/6 Pro

新系列備有標配ROG Phone 6與攻頂級ROG Phone 6 Pro，前者備有黑白兩款選擇，機背設有科幻風格Aura RGB燈效品牌標誌，可同時設定兩種不同顏色及漸變效果；後者極光白機背更有幻視第二屏幕，玩家可於充電、來電或是遊戲專用「X模式」下，建立自訂並播放動畫，令手機更加個性化。屏幕方面，新系列採用6.78吋AMOLED康寧Gorilla Glass Victus強化屏，對應業界最高165Hz畫面刷新率和720Hz觸控取樣率，廠方稱快達1毫秒反應時間，兼備低遲延與高反饋。至於新機規格，ROG Phone 6系列搭載頂級高通Snapdragon 8+ Gen 1 5G晶片，時脈可飆上3.2GHz，其中標配版可選16GB+256GB或512GB儲存組合；攻頂Pro版更是18GB+512GB版本。而手機內置6,000mAh大電支持65W快充，能夠在42分鐘將手機充飽電量；再者，後置三鏡還搭載Sony旗艦級IMX766元件50MP像素主攝，最高可拍 [email protected] 影片，攝力相當誇張！

散熱進化：GameCool 6與空氣動力風扇6

穩定散熱向來是電競手機的命脈，ROG Phone 6系列全新設計GameCool 6散熱系統，其6層結構可為CPU作360°持續降溫。當短時間進行遊戲時，透過航太級低雷諾數散熱層，廠方指於遊戲首15分鐘能有效將CPU產生的熱能向液態均熱板反向傳導，維持硬件性能且確保穩定的遊戲幀率。當遇到中度時間遊戲過程，則運用加大液態均溫板和石墨片來驅散熱能。對於競賽需要長期作戰，玩家更可加配具備AI製冷晶片及扇葉設計的空氣動力風扇6，將冷卻氣流直接覆蓋發熱區域，降低CPU周圍的表面溫度多達25℃。而智能製冷更可根據手機溫度，自選啟動冷風、酷寒和極凍散熱模式，大熱天時無懼手機過熱失靈。

操控進化：AirTrigger 6增添體感操作

為應付MOBA手機發動攻勢所需的複雜點擊組合，新機改良自家AirTrigger 6觸控系統，提供「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」3種感應模式，支援20種遊戲手勢操作，包括按下觸發雙操作、按下或抬起分別觸發與體感方向鍵，例如在賽車遊戲中，藉由左右旋轉手機來控制軚盤轉向，或手機前翻令跑車加速等。加埋空氣動力風扇6背後4個實體鍵，十指齊發，神級操控不是夢！

售價方面，ROG Phone 6兩種版本分別售7,998港元(16GB+256GB)及8,998港元(16GB+512GB)；Pro版則售10,298港元，即日展開預購，最快8月7日取機。同場還有早鳥預訂優惠，即日至8月2日期間選購新機，即送空氣動力風扇6 (價值699港元)、專用DEVILCASE保護殼(價值199港元)及原廠玻璃保護貼(價值169港元)，送完即止。查詢：3582 4770