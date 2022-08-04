Gaming筆電丨DJ Lokyii樂宜加持 Lenovo Legion 7系列電競新勢力

Lenovo宣布推出年度旗艦級電競筆電Legion 7i和7(16”,Gen 7)與輕薄Lenovo Legion Slim 7(16”, Gen 7)，為隆重其事日後邀請人氣女神DJ Lokyii樂宜出席發布會試玩新機。Lenovo Legion 7系列屬於功能強大的16吋遊戲筆電；Lenovo Legion Slim 7加入16吋QHD屏幕，成為迄今最輕薄的遊戲筆電。

性能之巔丨Lenovo Legion 7i/7

Lenovo Legion 7i/7採用航空級鋁和鎂金屬，並以CNC一體成型製作，環繞式RGB燈效能在鍵盤上體現極具氣氛的色彩環繞效果，並能根據屏幕上顯示的內容同步。筆電採用16吋WQXGA 顯示屏，提供16:10廣視角比例，全DCI-P3校準色彩空間覆蓋高動態範圍，並可選最高165Hz畫面更新率。新機配備最高第12代Intel Core HX系列或AMD Ryzen 9 6900HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti或AMD Radeon RX 6850M XT獨立顯示卡、DDR5 記憶體和Gen 4 PCIe SSD存儲均透過Lenovo Legion A.I.引擎2.0改良及進化，以達至最佳效能。廠方指該人工智能引擎可以預測風扇的用量曲線，並根據每個遊戲實時平衡GPU和CPU資源輸出，智能校準還能提升Lenovo Legion Coldfront 4.0散熱系統性能。新機所用的散熱板技術源於桌面電腦，具備高達115W的熱容量而毋須節流。

淨重2公斤、僅厚16毫米丨Lenovo Legion Slim 7

至於Lenovo Legion Slim 7則提供風暴灰或瑪瑙灰兩種選擇，輕巧設計淨重僅2公斤、16毫米薄切，體積跟佔用一部相等15吋筆電無異。新機將16吋WQXGA顯示屏的屏佔比，從上代86%擴大到93%，配合16:10寬屏比例，戰鬥視野更廣。規格方面，此機搭載AMD Ryzen 9 6900HX處理器與AMD Radeon RX 6800S獨立顯示，並有DDR5記憶體和Gen 4 PCIe SSD存儲。新機選用99.99Whr特大容量電池和高達135Whr的USB-C快充，大大提升筆電的戰鬥續航力。

售價方面，Legion 7i(16”,Gen 7)(Intel Core搭配RTX3080Ti 12GD6)，售34,998港元起；(AMD Ryzen搭配RX6850M XT 12GD6)，售24,998港元起；Legion Slim 7(16”,Gen 7)(AMD Ryzen搭配RX6600S 4GD6)，售15,998港元起。