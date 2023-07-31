Hi-Fi丨超跑入魂 薄切音箱 低頻深潛有驚喜 KEF LS60 Wireless Lotus Edition

疫情這幾年KEF並未停步，繼早前宣布跟英國經典超跑品牌Lotus(港稱：蓮花)建立全面緊密關係，並成功為Lotus炮製汽車音響系統後，這兩大英國品牌再度聯手，推出旗艦級家用音響「KEF LS60 Wireless Lotus Edition」座地式音響，以品牌LS60的產品基礎上，換成源自Lotus首款電動SUV「Eletre Hyper-SUV」的森林綠色調，加上底部Lotus標記，盡顯時尚氣派。

KEF LS60 Wireless Lotus Edition顧名思義就是以KEF創立60周年紀念作的LS60 Wireless為藍本設計，採用單點全頻技術的無線音響，搭載特別設計的第12代Uni-Q同軸共點單元配搭Metamaterial Absorption Technology吸收諧振結構設計，以及Uni-Core低音驅動單元，帶來更純凈、震撼的聲音，極低的失真率和極佳的低音性能。

產品對應功率為1,400W，內置高、中及低頻專屬擴音機，音箱正方為第12代Uni-Q同軸共點單元，搭載19毫米(0.75吋)鋁製圓頂高音及125毫米(5吋)鋁製錐體中音，兩側各有兩個背對背、共4個135毫米(5.25吋)Uni-Core諧振抵消單元，配合音箱的Music Integrity Engine功能，音色更為豐富飽滿之餘，單點全頻技術也能產生連貫而臨場感十足的音效表現。

再者，音箱又選配W2無線平台，搭配多元的有線連接功能，隨拆即用的無線相容性加上《KEF Connect》app，用家可串流播放串流音樂與Podcast，更可快速連接唱盤、遊戲主機或電視。售價方面，KEF LS60 Wireless Lotus Edition售62,800港元一對。

即日起至8月31日，凡於海港城KEF Music Studio選購任何KEF產品，消費滿10,000港元或以上，即可獲贈價值1,000港元的KEF購物現金券及300港元COVA現金券乙份；消費不多於10,000港元，仍可獲贈價值100港元的KEF購物現金券乙張。