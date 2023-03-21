HP Modern Workplace精選5款高效能商務筆電套裝低至63折 消除混合式辦公所有障礙

雖說混合辦公模式能有效提高員工生產力，但缺乏適合的筆電及相關設備，豈不是反而會拖慢工作效率、難以進行順暢兼有效的實時溝通，甚至有資安隱憂？HP Modern Workplace「現代化工作間」方案由即日起至5月31日，精選5款高效能商務筆電套裝，正能讓管理層或打工仔以低至63折的至抵價錢入手，全力配合今後辦公大趨勢，隨時隨地輕鬆提供有效協作。

輕巧 X 高效 X 安全——HP EliteBook 840 Aero G8

HP EliteBook 840 Aero G8勝在超纖薄設計，起始重量1.13kg，更輕巧便攜；電腦螢幕機身比例達至85%，配備寧靜鍵盤及基於AI的全新音訊體驗，在任何地方也能安靜專注地辦公。HP EliteBook 840 Aero G8所配備的第11代 Intel® Core™ i7 處理器及Intel® Iris® Xᵉ 圖像控制卡提供卓越效能，Wi-Fi 6無線網絡則能發揮更快更穩定的連線能力，即使面對需要高效能運算的工作，也能游刃有餘地滿足其需求。

在安全保障上，其內置的HP wolf Security能建立一種硬件強制、始終在線、具有彈性的防禦。其中HP Sure Sense能以AI技術識別新型攻擊；即使系統受侵，第6代HP Sure Start也能自動復原基本輸入輸出系統 (BIOS)，多重全面保護電腦免受現代威脅。