HP Modern Workplace精選5款高效能商務筆電套裝低至63折 消除混合式辦公所有障礙

雖說混合辦公模式能有效提高員工生產力，但缺乏適合的筆電及相關設備，豈不是反而會拖慢工作效率、難以進行順暢兼有效的實時溝通，甚至有資安隱憂？HP Modern Workplace「現代化工作間」方案由即日起至5月31日，精選5款高效能商務筆電套裝，正能讓管理層或打工仔以低至63折的至抵價錢入手，全力配合今後辦公大趨勢，隨時隨地輕鬆提供有效協作。
輕巧 X 高效 X 安全——HP EliteBook 840 Aero G8
HP EliteBook 840 Aero G8勝在超纖薄設計，起始重量1.13kg，更輕巧便攜；電腦螢幕機身比例達至85%，配備寧靜鍵盤及基於AI的全新音訊體驗，在任何地方也能安靜專注地辦公。HP EliteBook 840 Aero G8所配備的第11代 Intel® Core™ i7 處理器及Intel® Iris® Xᵉ 圖像控制卡提供卓越效能，Wi-Fi 6無線網絡則能發揮更快更穩定的連線能力，即使面對需要高效能運算的工作，也能游刃有餘地滿足其需求。
在安全保障上，其內置的HP wolf Security能建立一種硬件強制、始終在線、具有彈性的防禦。其中HP Sure Sense能以AI技術識別新型攻擊；即使系統受侵，第6代HP Sure Start也能自動復原基本輸入輸出系統 (BIOS)，多重全面保護電腦免受現代威脅。
追求更極致效能——HP EliteBook 860 / 840 G9
HP EliteBook 860 / 840 G9同樣以高效及全方位安全性見稱，除了Wi-Fi 6無線網絡、HP wolf Security，更配備第12代Intel® Core™ i7 處理器，效能更上一層樓。若需要經常進行視像會議，其16:10 顯示器、HP Auto Frame 5百萬像素鏡頭、HP Context Aware，在任何環境也能有助消除四周噪音，提供最佳個人化視像服務。
一部筆電走天涯神隊友——HP USB-C/A 通用擴充基座G2
要發揮最大工作效率，當然還要免卻不必要的移動與設備轉換。今次HP為以上三款型號的同綑套裝皆配搭HP USB-C/A 通用擴充基座G2，單一纜線便能為USB-A 或 USB-C™ 的筆記型電腦充電、連接至顯示螢幕、設備及有線網絡等，方便帶筆電隨時轉換場地。
● HP EliteBook 840 Aero G8 + HP USB-C/A 通用擴充基座G2
現有63折特價：$9,499 (
原價$15,189)
● HP EliteBook 840 14 吋 G9 + HP USB-C/A 通用擴充基座G2
現有84折特價：$12,880 (
原價$15,289)
● HP EliteBook 860 16 吋 G9 + HP USB-C/A 通用擴充基座G2
現有84折特價：$12,880 (
原價$15,289)
Budget有限？高CP值之選——HP 240 G9 / HP ProBook 450 G8
若預算有限，這兩款型號便最合適不過，各有千秋。HP 240 14 G9「專為工作打造，為娛樂而生」，不只精緻輕巧，還配備功能強大的第12代Intel® Core™ i7 處理器；另內置HP高清鏡頭、雙陣列咪高峰、雙立體聲揚聲器、AI降噪技術，讓用家享受清晰無比的視像與語音的體驗。
而HP ProBook 450 G8主打現代化設計，專為混合辦公模式而設。除了配備Intel® Core™ i5處理器、連長效電池及高速固態硬碟 (SSD) 儲存裝置，其87% 的螢幕機身比例能帶來更廣闊視野，Multi-task時更得心應手。HP ProBook 450 G8同樣重視安全保障，內建HP私隱鏡頭、指紋讀取器及第6代HP Sure Start，即使在外辦公也更安心。
享受大螢幕視聽盛宴——HP P24h G5 全高清顯示器
在家長時間使用螢幕「大極有限」的筆電工作，雙眼和肩頸無疑容易疲累，此時一個大顯示器可謂不可或缺。HP 240 G9 / HP ProBook 450 G8同綑套裝所配搭的HP P24h G5 全高清顯示器，正能助大家進一步提升工作環境。時尚3面無邊框設計，加上全高清解像度、75Hz 更新率及內建的雙揚聲器，無須額外添置任何配件即能享受絕佳視野及視聽盛宴，隨時為視像會議準備就緒。支架底座體積較以往縮小了27%，而且可自行調節傾斜度和高度，更可選擇低藍光模式，保護雙眼，長時間工作過程更舒適。
● HP 240 G9 + HP P24h G5 全高清顯示器
現有66折特價：$6,999 (
原價$10,587)
● HP ProBook 450 G8 + HP P24h G5 全高清顯示器
現有78折特價：$7,999 (
原價$10,198)