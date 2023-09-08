IFA 2023揭曉 為摺機增添氣派 Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition

在今屆德國柏林IFA 2023舉行期間，Samsung跟紐約西裝潮牌Thom Browne聯乘的Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition也隨之揭曉。延續奢華設計，這款別注版摺機跟盛裝赴宴場合相當匹配，加上同場現身的Galaxy Watch6 Thom Browne Edition襯成一對，勢必成為宴會焦點！難怪「軒公」張敬軒為新機拍短片出IG story，隨即吸勁多like！

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition禮服味濃

Samsung與Thom Browne的跨界合作每每為喜好時尚潮流的貴賓帶來驚喜。例如Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition將經典的黑色卵石紋皮和羅緞細節加入保護外殼的設計當中，兩款獨特質地的皮革外款，其表面細膩觸感完美融合在手機之上，儼然一套極具氣派的西裝禮服。

另外，全黑機身配上經典紅、白、海軍藍條紋的Thom Browne標誌，結合金屬邊框及攝影鏡頭周圍的金屬外框，風格更為突出。Galaxy Z Fold5特別版同時包括一支特別限定版S Pen，一機在手出入隆重場合，可謂錦上添花。

規格方面，採用Flex Hinge左右翻摺的Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition採用7.6吋120Hz更新率Dynamic AMOLED 2X柔性內屏和6.2吋Dynamic AMOLED 2X外屏，搭載Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy晶片、12GB+1TB超大容量和4,400mAh電池，後置3鏡頭提供50MP像素主鏡，而內屏的屏下鏡頭仍有4MP像素。特別一提，是次聯乘還包括公事包設計的包裝禮盒，開箱滿滿儀式感！

