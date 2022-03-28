Insta360 ONE RS丨配備48MP像素4K廣角鏡 支援主動式HDR 挑戰全能的運動相機

Insta360 ONE RS搭載全新1/2吋48MP感光元件的4K廣角增強鏡頭，支援機內防震4K@60fps錄影與4,800萬像素拍照功能。針對市面上的其他運動相機都具備HDR功能，惟拍攝過程中對動態物體時卻很易出現殘影的問題，ONE RS的4K廣角鏡卻首次支援主動式HDR技術，能將殘影現象排除，讓拍攝時刻保持平穩，同時讓光陰細節更清晰，保持畫面的動感。另外，新機對應6K寬屏模式拍片，採用經典的2.35:1比例的寬屏尺寸，拍攝劇院感十足的電影鏡頭。

上周Insta360宣布推出新一代可換鏡運動相機Insta360 ONE RS，繼承前作ONE R的三合一模組化設計，可搭配主機、電池與3款可換相機鏡頭。當中4K廣角鏡頭採用全新1/2吋48MP像素感光元件，容許影友攝錄4K@60fps影片，以及最強6,016x2,560解析度6K@24fps的電影級影片。

改善變焦性能 傳輸速度更快

另外，Insta360 ONE RS具備自家Flowstate機內防震技術，影友毋須後製片段，可以直接分享穩定順暢的廣角影片到社群媒體。同時主機亦有若干更新，包括額外再增加一個麥克風，讓收音更清晰、Wi-Fi加速50%，傳輸檔案效率大幅提升、自動變焦功能，可在錄影時調整2.7倍的數碼焦段，還加入快捷菜單，提前設定模式更方便。

再者，新機提供《Snap Wizard》自由錄屏，只要手指輕滑，即可精準調整全景素材，並定位你想要的畫面視角導出成片。至於最新的特效《Cinelapse》穿梭延時，能結合電影般的轉場效果，呈現不同層次的移動延時效果。對於廣角影片，《FlashCut》主題模板使用AI挑選出其中最精彩的時刻，並根據背景音樂的節拍進行剪輯。玩家亦可選擇不同的剪輯風格主題，由動作大片到旅遊vlog，任君挑選。

Insta360 ONE RS現已上市，雙鏡頭套裝内含4K增強鏡頭和全景鏡頭，售價為549.99美元(約4,305港元)；如想單獨購買升級配件，4K增強套裝售299.99美元(約2,348港元)、1吋感光元件套裝售549.99美元(約4,305港元)；主機、電池與保護邊框同樣也能以套裝的形式購買。