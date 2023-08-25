iOS 17 Public Beta丨通訊大升級 實試4大熱門功能 教你玩FaceTime手勢

今年初夏Apple在WWDC 2023大會上宣布今年秋季推出iOS 17，而上月官方亦釋出 iOS 17 Public Beta 公測版(目前是第5版)，已註冊Apple測試計劃的果粉，只要於「設定」一欄選擇「一般」，再點擊「軟件更新」下載，便可體驗iOS 17 Public Beta。今次iOS 17特別為「電話」、「FaceTime」及「iMessage」通訊體驗帶來重大升級，小編最近也更新試玩，當中特別鍾意玩FaceTime觸發手勢特效！即刻盤點4大熱門新功能！

平時打電話，來電顯示都只Show用戶名稱，而今次iOS 17容許用家度身訂造自己的現身模樣，為來電顯示創造嶄新外觀，更可以編輯美化相片或Memoji，如加入搶眼的排版和字體顏色。只要在「聯絡人」一項點擊你的個人資訊下的「我的名片」，再選擇「聯絡人照片與海報」，就可以進行編輯和設計。「個人聯絡海報」類似iOS 16新增的「鎖定畫面」，「個人聯絡海報」亦將可於第三方通話app上使用。官方亦表示未來可透過NameDrop功能，以「個人聯絡海報」模式分享聯絡資訊。

人人都鍾意用貼圖來表達感受和反應，而iOS 17容許用家用私家靚相炮製成獨一無二的原況貼圖。只要打開「照片」app，揀選要製作貼圖的照片或Live Photo原況照片，再長按照片主體不放並選擇「加入圖片」，即可為主體去背跟背景分離，自動新增於貼圖選單。用家還可以追加特效，例如為貼圖加粗框、換成漫畫顯示風格，仲可以選擇「脹卜卜」特效為貼圖表面模擬加厚凸面，甚至用「閃亮」特效為貼圖增添閃卡效果。實試用閃亮貼圖，當手機以不同角度觀看時，貼圖表面會有不同程度的閃爍效果，相當過癮。

Live Voicemail功能讓用戶能夠在有人留下留言訊息時，看到實時轉錄文字，並在對方留言時決定是否要接起電話。至於FaceTime更支援語音及視像訊息，即使用戶致電的人未能回應時，仍可透過預錄影片訊息分享，供對方有時間時查看。此外當進行FaceTime通話互動時更可透過不同手勢，觸發過癮特效，為對方帶來歡樂。

iOS 17丨iMessage新增「報平安」功能

平時擔心親友，要電話報到的朋友，今次iOS新增的「報平安」功能就最幫得到大家，自動幫你通知家人或朋友，你已到達目的地，例如你屋企。如果想向朋友報平安，首先要在「訊息」選擇接收報平安訊息的親友，在對話介面左下方按「＋」彈出選單，於「更多」一項選「報平安」，便可設定「報平安」訊息。

基本上訊息是預設為1小時後發出提示，只要點擊「編輯」就可調整時間，或在地圖上設定目的地、交通工具來計算到埗時間，然後就可以發送「報平安」訊息。要留意用家可選擇設定披露位置的全面性，如設定時選「有限」，只會報告當下最新位置、網絡訊號和手機電量；選「完整」就會額外加入途經路徑、iPhone最後解鎖的位置。如果系統發現用戶沒有依時前往目的地，iPhone就會確認是否安好。如果沒收到回應，系統就會自動將上述披露的資訊，暫時分享用戶所選擇分享的聯絡人，協助減低發生意外的風險。