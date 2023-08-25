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科技
2023-08-25 19:27:00

iOS 17 Public Beta丨通訊大升級 實試4大熱門功能 教你玩FaceTime手勢

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iOS 17 Public Beta丨通訊大升級 實試4大熱門功能 教你玩FaceTime手勢

iOS 17 Public Beta丨通訊大升級 實試4大熱門功能 教你玩FaceTime手勢

上月Apple釋出iOS 17 Public Beta版，已註冊Apple測試計劃的果粉可下載試用。

上月Apple釋出iOS 17 Public Beta版，已註冊Apple測試計劃的果粉可下載試用。

今年初夏Apple在WWDC 2023大會上宣布今年秋季推出iOS 17，而上月官方亦釋出iOS 17 Public Beta公測版(目前是第5版)，已註冊Apple測試計劃的果粉，只要於「設定」一欄選擇「一般」，再點擊「軟件更新」下載，便可體驗iOS 17 Public Beta。今次iOS 17特別為「電話」、「FaceTime」及「iMessage」通訊體驗帶來重大升級，小編最近也更新試玩，當中特別鍾意玩FaceTime觸發手勢特效！即刻盤點4大熱門新功能！

有興趣的朋友可點選https://beta.apple.com/試玩。

iOS 17丨自製「個人聯絡海報」

iOS 17丨自製「個人聯絡海報」

平時打電話，來電顯示都只Show用戶名稱，而今次iOS 17容許用家度身訂造自己的現身模樣，為來電顯示創造嶄新外觀，更可以編輯美化相片或Memoji，如加入搶眼的排版和字體顏色。只要在「聯絡人」一項點擊你的個人資訊下的「我的名片」，再選擇「聯絡人照片與海報」，就可以進行編輯和設計。「個人聯絡海報」類似iOS 16新增的「鎖定畫面」，「個人聯絡海報」亦將可於第三方通話app上使用。官方亦表示未來可透過NameDrop功能，以「個人聯絡海報」模式分享聯絡資訊。

當選擇新增貼圖時，系統會自動將圖案去背。 iOS 17丨自製「原況貼圖」後，還可選擇不同效果。 當然亦可以影相將自己變成原況貼圖，選「閃亮」特效時仲有閃卡bling bling效果！

iOS 17丨自製「原況貼圖」

人人都鍾意用貼圖來表達感受和反應，而iOS 17容許用家用私家靚相炮製成獨一無二的原況貼圖。只要打開「照片」app，揀選要製作貼圖的照片或Live Photo原況照片，再長按照片主體不放並選擇「加入圖片」，即可為主體去背跟背景分離，自動新增於貼圖選單。用家還可以追加特效，例如為貼圖加粗框、換成漫畫顯示風格，仲可以選擇「脹卜卜」特效為貼圖表面模擬加厚凸面，甚至用「閃亮」特效為貼圖增添閃卡效果。實試用閃亮貼圖，當手機以不同角度觀看時，貼圖表面會有不同程度的閃爍效果，相當過癮。

FaceTime特效丨俾心手勢會觸發心心特效 FaceTime特效丨單手俾like手勢會觸發Like特效 FaceTime特效丨單手俾unlike手勢會觸發Unlike特效 FaceTime特效丨雙手同時俾like手勢會觸發煙火特效 FaceTime特效丨雙手同時俾unlike手勢會觸發暴雨特效 FaceTime特效丨單手俾「V」勝利手勢會觸發放氣球特效 FaceTime特效丨雙手同時俾「V」勝利手勢會觸發彩帶拉炮特效 FaceTime特效丨雙手同時俾搖滾手勢會觸發幻彩激光特效 FaceTime亦支援所有影片特效，如人像模式和影樓燈光等。

iOS 17丨視訊玩特效的「FaceTime Reactions」

Live Voicemail功能讓用戶能夠在有人留下留言訊息時，看到實時轉錄文字，並在對方留言時決定是否要接起電話。至於FaceTime更支援語音及視像訊息，即使用戶致電的人未能回應時，仍可透過預錄影片訊息分享，供對方有時間時查看。此外當進行FaceTime通話互動時更可透過不同手勢，觸發過癮特效，為對方帶來歡樂。

  • 做出心心手勢 – 愛心表情符號
  • 單手俾like – like表情符號
  • 雙手俾like – 煙火效果
  • 單手俾unlike – unlike表情符號
  • 雙手俾unlike – 暴雨特效
  • 單手俾「V」– 放氣球特效
  • 雙手俾「V」– 彩帶拉炮特效
  • 雙手「搖滾」手勢 – 幻彩激光特效
「報平安」功能只限收發雙方都是iOS 17用家。

「報平安」功能只限收發雙方都是iOS 17用家。

iOS 17丨iMessage新增「報平安」功能

平時擔心親友，要電話報到的朋友，今次iOS新增的「報平安」功能就最幫得到大家，自動幫你通知家人或朋友，你已到達目的地，例如你屋企。如果想向朋友報平安，首先要在「訊息」選擇接收報平安訊息的親友，在對話介面左下方按「＋」彈出選單，於「更多」一項選「報平安」，便可設定「報平安」訊息。

基本上訊息是預設為1小時後發出提示，只要點擊「編輯」就可調整時間，或在地圖上設定目的地、交通工具來計算到埗時間，然後就可以發送「報平安」訊息。要留意用家可選擇設定披露位置的全面性，如設定時選「有限」，只會報告當下最新位置、網絡訊號和手機電量；選「完整」就會額外加入途經路徑、iPhone最後解鎖的位置。如果系統發現用戶沒有依時前往目的地，iPhone就會確認是否安好。如果沒收到回應，系統就會自動將上述披露的資訊，暫時分享用戶所選擇分享的聯絡人，協助減低發生意外的風險。

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