iPhone 15殼丨TORRAS推出iPhone 15系列UPRO Ostand Pro手機保護殼

TORRAS UPRO Ostand Pro推出UPro kickstand專利支架設計。採用超硬7系鋁合金物料製可360°旋轉的隱環支架，支架通過10,000次開合測試，具有高強度及低阻尼特點，當作掛勾時承重力充足；轉動時亦非常暢順。環形支架採用內嵌式軸承設計，最多能打開至120°。橫向及垂直手機擺放時，分別可提供52°及62°度最佳開合角度，提供長時間舒適使用體驗。

iPhone 15系列終於發售，LRT宣布 引入 TORRAS 的 iPhone 15 系列 UPRO Ostand Pro手機 保護殼，採用 UPro kickstand 專利支架設計，不僅能作 360° 旋轉調校，內藏的 Halbach-Magnetring 磁場專利技術，更能提供強大吸力及超高速無線充電； ShockMAT 氣囊專利技術則可為手機提供全方位保護，防震能力更達 2x 軍用級別，讓用家可以安心使用手機。

Halbach-Magnetring 磁場結構專利

手機殼也支援無線充電功能。產品採用Halbach-Magnetring專利技術，可兼容任何MagSafe配件，並實現更快速的無線充電體驗。Halbach是一種強大的磁場結構，其環形支架的磁芯採用一體式設計，內建36塊N52磁鐵，提供18N強大磁場吸力，比市面上任何支援MagSafe的配件擁有更高速的無線充電能力；強大磁力亦令用家可輕易及精準地將手機吸附在無線充電器或磁力承托架上。

ShockMAT 氣囊設計 全方位保護

此外，UPRO Ostand Pro亦有ShockMAT氣囊專利技術，採用了橢圓形邊角及蜂窩式氣囊結構，提供更高的承重力及碰撞力；而六邊形的蜂窩結構，則有助減少振動及吸收衝擊力。廠方表示產品通過3,000次8呎高空掉落測試，抗跌能力達2x級軍用標準。加上X-Shock 3.0四角氣囊及L-Shock，前者有助加強斜面的防撞力，後者則為後置鏡頭提供環繞式安全氣囊，增加振動的緩衝效能，減低屏幕及鏡頭被刮花的風險。

售價方面，適用於iPhone 15系列的UPRO Ostand Pro現已公開發售，售價為318港元。