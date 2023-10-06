iPhone 15系列開箱試玩 Pro Max原鈦色超靚 中秋試玩5倍夜攝

本報獲邀試玩iPhone 15(左)及iPhone 15 Pro Max(右)。

上月底iPhone 15系列正式開售，相信首批預訂新機的果粉，已陸續收到手機。《am730》也不例外，小編早前獲邀開箱試玩iPhone 15與iPhone 15 Pro Max。更在剛過去的中秋節假期，用Pro Max實試5倍夜攝。唔講咁多，即刻介紹俾大家！

iPhone 15系列開箱試玩 今次小編試玩的是iPhone 15藍色款和iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬款。全系列跟上代一樣採用無塑包裝，除了手機本身、SIM退卡針、蘋果貼紙及說明書外，同樣不設火牛及耳機線；由於今代終於全面使用USB-C規格，所以跟機變成1米長USB-C接USB-C連接線，更換成編織設計，跟以往包膠的Lightning線相比，更堅韌唔易折斷，相信會更耐用。

先睇最受歡迎的iPhone 15 Pro Max，今次小編試機的是原色鈦金屬款，啞光機背為水泥色調，配上淡銀色鈦金屬邊框，相較其他配色更有工業味，相當適合時下流行的「raw」風格。對於上代不銹鋼邊框易沾上指模，今代原色鈦的問題大大改善，即使沾上也不太顯眼。今代手機厚度稍減約1毫米，重量輕巧了19克，較上代iPhone 14 Pro Max拎上手明顯有感。屏幕方面，手機採用6.7吋超級Retina XDR屏幕，由於屏幕邊框進一步收窄1.5毫米，屏佔比大增，可視面積更廣闊。 值得一提，今代Pro Max採用全新Action Button按鍵，而預設功能長按此鍵可開啟靜音模式，當然用家亦可「設定」內的「動作按鈕」頁面，選擇設定該熱鍵選項，當中包括專注模式、相機、電筒、捷徑、輔助使用等。由於要長按才觸發功能，平時錯手誤觸也不會胡亂開啟。

至於雙鏡布局的iPhone 15，小編試玩的是藍色機款。6.1吋機身採用嶄新注色玻璃設計，廠方指所謂注色玻璃工藝，是透過玻璃製作前期加入金屬離子，令色彩融入整塊玻璃。而實際所見的藍色機款，比較傾向似Tiffany Blue，低調優雅，男女合用。其餘配置方面，此機改用後置雙鏡設計，包括48MP像素主鏡及2倍光學變焦遠攝鏡，機側沿用跟iPhone 14系列相同的靜音鍵。

性能方面，iPhone 15 Pro Max採用3納米製程A17 Pro仿生晶片，6核心架構設計較A16相比速度快10%，GPU圖像處理速度快20%，全新神經網絡引擎的ML機器學習速度提升2倍；至於iPhone 15則沿用A16仿生晶片。針對坊間指Pro Max機身過熱問題，之前有內地科技網站《cnBeta》用手機試玩手遊《原神》，聲稱在最高畫質的模式下出現過熱和卡頓問題，也表示有存在晶片有降頻問題。小編並無玩《原神》，反而試玩《Call of Duty Mobile》表現流暢，另玩日系手遊《白夜極光》亦只有微熱，或許是金屬機身所致，但整體情況仍可接受，不像坊間所言那麼誇張。 再者，全系列支援反向充電，可為其他iPhone、Apple Watch、AirPods充電。實試兩部iPhone 15系列，接上跟機的USB-C連接線，電量較多的iPhone 15會自動為iPhone 15 Pro Max充電，令新機變成4.5W流動充電站。