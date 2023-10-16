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科技
2023-10-16 16:50:00

Klook首推「JOYKreator計劃」建全球最大旅遊玩樂KOL社群

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Klook首推「JOYKreator計劃」建全球最大旅遊玩樂KOL社群

Klook早前於Meta香港辦公室舉辦「Klook JOYKreator Grand Launch Event 2023」， 宣布推出KOL合作模式「Klook JoyKreator計劃」，建立全球最大旅遊玩樂社群。品牌將通過由Micro-influencer(微網紅)KOL建立長遠合作關係，為他們提供獨特旅遊玩樂體驗，再借助Facebook Reels將體驗轉化獨一無二的短片、相片或文字內容，於社交媒體上發布，吸引粉絲互動及call to actions(CTA)Klook亦會加強與JOYKreator進行cross post，適時提供具策略性「加強推廣」，增加觸及率，產生協同效應。

計劃至今已有約300KOL加入，完成逾500次合作，至今合共發布超過1,000Reels，總潛在接觸人數高達1,500萬。Klook又舉例，今年7月舉辦21夜澳門旅行團，JOYKreator透過與粉絲互動，配合Klook預訂優惠，刺激澳門旅遊業，成功令相關業務整體按周升近30%，當中酒店住宿及Staycation更錄得近10倍升幅。 

Klook預計，「Klook JOYKreator」計劃的JOYKreator成員來年將擴增約50%，亦會投放更多資源，新設更多專享體驗及合作，計劃覆蓋更多不同的社交媒體平台。期望該計劃的潛在接觸人數能升近220%，估計總社群媒體價值將帶來逾2,000萬港元。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺先生Kenny (左3)和Klook香港區市場營銷總監陳詠賢小姐Winnie(左2)，與JoyKreator合照。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺先生Kenny (左3)和Klook香港區市場營銷總監陳詠賢小姐Winnie(左2)，與JoyKreator合照。

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