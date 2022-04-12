Lalamove撐你撐中小企 助170間中小企免費宣傳 第5波疫情開拓商機

疫情期間，不少中小企因為市民減少外出，生意面臨重大壓力。Lalamove協助中小企轉型變陣，在第五波疫情期間推出「Lalamove撐你撐中小企」計劃，至今為170家中小企作免費宣傳，藉Lalamove平台和其他宣傳渠道，透過網絡宣傳為各企業拓展新客源。此外計劃亦有助中小企建構人脈網絡，透過Lalamove平台結識更多潛在商業合作夥伴，進一步拓展業務，互惠互利。以飲食業中小企為例，他們在疫情衝擊下首當其衝受到影響，但在參與計劃後，他們善用平台的服務優勢，成功轉危為機，在疫境下穩住業務。

受惠企業分享：Rias Coffee Roastery Lab

受惠企業分享： Rias Coffee Roastery Lab 疫下轉型，業務由以Cafe作主打變身成手工咖啡豆專賣店，為WFH期間需要咖啡的顧客提供咖啡豆及咖啡機等工具。受惠於「Lalamove撐你撐中小企」計劃，透過Lalamove的快速配對，在疫情好峰期仍提供點對點本地即日快遞，令生意額上升15至20%，更成功開拓咖啡豆線上零售市場，現在已成為主要生意來源。Rias Coffee Roastery Lab表示由於咖啡豆需要好好保存，磨好後要盡快送至客人手中，而使用Lalamove點對點運送服務後，能達至即日或翌日快遞，令客人對品牌網購更有信心，大額訂單於疫情期間有所增加。

受惠企業分享：餸上門 Deliverz