Lalamove撐你撐中小企 助170間中小企免費宣傳 第5波疫情開拓商機

疫情期間，不少中小企因為市民減少外出，生意面臨重大壓力。Lalamove協助中小企轉型變陣，在第五波疫情期間推出「Lalamove撐你撐中小企」計劃，至今為170家中小企作免費宣傳，藉Lalamove平台和其他宣傳渠道，透過網絡宣傳為各企業拓展新客源。此外計劃亦有助中小企建構人脈網絡，透過Lalamove平台結識更多潛在商業合作夥伴，進一步拓展業務，互惠互利。以飲食業中小企為例，他們在疫情衝擊下首當其衝受到影響，但在參與計劃後，他們善用平台的服務優勢，成功轉危為機，在疫境下穩住業務。
受惠企業分享：Rias Coffee Roastery Lab
疫下轉型，業務由以Cafe作主打變身成手工咖啡豆專賣店，為WFH期間需要咖啡的顧客提供咖啡豆及咖啡機等工具。受惠於「Lalamove撐你撐中小企」計劃，透過Lalamove的快速配對，在疫情好峰期仍提供點對點本地即日快遞，令生意額上升15至20%，更成功開拓咖啡豆線上零售市場，現在已成為主要生意來源。Rias Coffee Roastery Lab表示由於咖啡豆需要好好保存，磨好後要盡快送至客人手中，而使用Lalamove點對點運送服務後，能達至即日或翌日快遞，令客人對品牌網購更有信心，大額訂單於疫情期間有所增加。
受惠企業分享：餸上門 Deliverz
創辦人看準本港都市人忙於工作，缺乏買餸煮食的時間，2016年創立餸上門提供網購即煮餸菜包服務，由清洗、處理食材、預備醬汁、配料及食譜的一條龍服務。而加入「Lalamove撐你撐中小企」計劃後，疫情期間每日由Lalamove將即煮餸菜包直送到府上，讓顧客於疫情期間毋須外出亦可享受有益美食。餸上門以往曾因「貨到付款」制度而被司機偷取訂單金錢，現在轉而尋求可靠專業物流團隊，司機專業且供應穩定，於疫情下仍可提供準時、可信的配送服務，加上Lalamove應付龐大運送需求，故疫情期間備受歡迎，生意更上升一倍。