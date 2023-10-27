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科技
2023-10-27 04:30:18
日報

Lenovo電競全包宴 Legion 9i規格最強 Legion Go掌中樂 Legion Glasses更沉浸

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Lenovo Legion

Lenovo電競全包宴 Legion 9i規格最強 Legion Go掌中樂 Legion Glasses更沉浸

Lenovo Legion系列開拓終極電競領域，早前連環推出多款gaming裝置，針對玩家不同娛樂需要。其中規格頂級的Legion 9i，為市場首創混合式風冷及水冷散熱的電競筆電；而掌機定位的Legion Go，配合內置微型OLED顯示的Legion Glasses，透過其擴增實境技術，提供極具沉浸式的娛樂體驗。

Legion 9i

Legion 9i獨有Lenovo AI 晶片支援智能FPS功能，可根據畫面內容即時調整系統輸出。

Legion 9i 搭載混合式風冷及水冷散熱

電競筆電的散熱問題往往是玩家的重點關注，全新Lenovo Legion 9i搭載了品牌與Cooler Master合研的Legion Coldfront風冷及水冷混合散熱系統，並架設在GPU VRAM上運行。一旦GPU溫度達到84度時便自動啟動水冷降溫，再配合經AI調校的三風扇風冷組合與高達6千多個獨立氣孔，為筆電迅速排走熱氣，保持涼爽。規格方面，此機採用16吋16:10比例3.2K Mini-LED PureSight屏幕，支援165Hz畫面更新率，處理器用上第13代Intel Core i9-13980HX及高階NVIDIA GeForce RTX 4090圖像卡，連同16GB GDDR6大容量記憶體，也少不了由Lenovo AI Engine+驅動的Lenovo LA晶片，根據不同遊戲類型自動調校最理想效能。
 

Legion Go

Legion Go掌機具備了Legion TrueStrike可拆式手掣。

Legion Glasses

Legion Glasses支援擴增實境 呈現沉浸式遊戲體驗。

Legion Go掌機配Legion Glasses 娛樂再昇華

至於對應Win 11系統的Legion Go掌機，具有可調整解像度的8.8吋QHD+ Lenovo PureSight觸控屏，玩家可根據需要在800p至1600p之間動態調整視覺精確度，或在快速144Hz和節能60Hz之間調整畫面更新率。此機搭載Ryzen Z1 Extreme晶片、16GB+512GB儲存，又支援2TB外置記憶卡擴充。針對續航力需要，此機在充電時可使用「電源旁通模式」繼續遊戲，透過熱能調節消除散熱問題，並享受電池最佳化支援以延長遊戲時間。同場還有Legion Glasses，每邊眼鏡解像度為1920 x 1080和60Hz更新率，兼內置喇叭，容許玩家以擴增實境方式享受沉浸式遊戲體驗。

售價方面，Lenovo Legion 9i售49,998港元；Legion Glasses售2,899港元，兩款均已上市。Legion Go則售6,498港元，下周二10月31日開賣。

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