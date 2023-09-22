LG Objet Collection｜實用+品味十足「時尚家電」特集 重新定義家居生活空間

香港人生活品味越來越高，要打造充滿時尚品味和格調的生活空間，除了家居設計外，家電的設計也講求如何能夠融入室內設計之中，提升個人的生活素質。今天和大家介紹5款時尚感滿分而且功能完善的家電，大家絕不能錯過。

這款受歡迎的空氣清新機能全方位潔淨空氣，確保新鮮空氣在室內流動。Objet Collection 更引入全新的配色選擇 — 寧靜的蒼林綠和大地的啡色，彰顯 LG 對大自然美學的致敬，同時貼近當代室內設計趨勢。

LG 的抽濕機一直是家庭必備清單中的經典之選。全新的 LG PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機以引人入勝的奶茶棕色呈現，再次為追求獨特和自然氛圍的消費者帶來令人驚艷的色彩藝術。其纖巧外形和滾輪設計，使其適用於不同的室內空間，同時與 Objet Collection 的優雅設計、色彩和材質相得益彰。

(左一及二)LG PuriCare™ 360° 空氣清新機, (右一)LG PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機。

LG Wash-Tower一體式人工智能洗衣乾衣機或許為你帶來新轉「機」！它配備了洗衣13Kg和乾衣10Kg容量，超大的容量加上俐落的外型設計為家庭帶來更好的空間規劃，一體式控制面板操作方便輕易。LG Styler衣物護理機打破固有家居洗衣概念，利用TrueSteam®蒸氣技術結合革新硬件設計，一步到位，由除臭、殺菌以至全面保養需要特別呵護的衣物。產品備有蒼林綠、 樺木白及鏡面黑共三色選擇。

LG CordZero ™ All-in-One Tower™ A9TS 蒸氣系列濕拖無線吸塵器

LG CordZero™ A9TS蒸氣系列All in One Tower濕拖無線吸塵器集三大功能於一身，兼具吸麈、拖地、蒸氣除頑固的污漬除麈蟎功能，能做到同步吸塵和蒸氣拖地，大大提升日常家居清潔效率，省下來的時間最好就是能豐富你的Me time。吸塵器獨特外形設計節省地方，配件、吸頭通通都可以收納於充電機內，整齊美觀。編輯推薦蒼林綠色，低調有型。

吸塵器操作簡單，就算是家務新手也容易上手，備有LED纖闊電動地板吸頭，能輕入深入清潔陰暗狹窄處，不放過家中任何一個角落，LG CordZero™All in One Tower還貼心地提供自動清空能，用家不需頻繁地倒塵，髒污不沾手。