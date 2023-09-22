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科技
2023-09-22 12:00:00

LG Objet Collection｜實用+品味十足「時尚家電」特集 重新定義家居生活空間

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全港首個LG Objet Collection體驗區。

全港首個LG Objet Collection體驗區。

香港人生活品味越來越高，要打造充滿時品味和格調的生活空間，除了家居設計外，家電的設計也講求如何能融入室內設計之中，提升個人的生活素質。今天和大家介紹5款時感滿分而且功能完善的家電，大家不能錯過

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精緻感十足的空氣清新機 LG PuriCare™ 360° 空氣清新機

這款受歡迎的空氣清新機能全方位潔淨空氣確保新鮮空氣在室內流動Objet Collection 更引入全新的配色選擇寧靜的蒼林綠和大地的啡色彰顯 LG 對大自然美學的致敬同時貼近當代室內設計趨勢

消費者委員會高分之選 LG王牌PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機

LG 的抽濕機一直是家庭必備清單中的經典之選全新的 LG PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機以引人入勝的奶茶棕色呈現再次為追求獨特和自然氛圍的消費者帶來令人驚艷的色彩藝術其纖巧外形和滾輪設計使其適用於不同的室內空間同時與 Objet Collection 的優雅設計色彩和材質相得益彰

(左一及二)LG PuriCare™ 360° 空氣清新機, (右一)LG PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機。

(左一及二)LG PuriCare™ 360° 空氣清新機, (右一)LG PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機。

AI衣物管家 絕妙配色和設計 LG Wash-Tower一體式人工智能洗衣乾衣機+LG Styler衣物護理機

LG Wash-Tower一體式人工智能洗衣乾衣機或許為你帶來新轉「機」！它配備了洗衣13Kg和乾衣10Kg容量，超大的容量加上俐落的外型設計為家庭帶來更好的空間規劃，一體式控制面板操作方便輕易。LG Styler衣物護理機打破固有家居洗衣概念，利用TrueSteam®蒸氣技術結合革新硬件設計，一步到位，由除臭、殺菌以至全面保養需要特別呵護的衣物。產品備有蒼林綠、 樺木白及鏡面黑共三色選擇。

(左)LG Styler衣物護理機，(右)LG Wash-Tower一體式人工智能洗衣乾衣機。

(左)LG Styler衣物護理機，(右)LG Wash-Tower一體式人工智能洗衣乾衣機。

LG CordZero™ All-in-One Tower™ A9TS 蒸氣系列濕拖無線吸塵器

LG CordZero™ A9TS蒸氣系列All in One Tower濕拖無線吸塵器集三大功能於一身，兼具吸麈、拖地、蒸氣除頑固的污漬除麈蟎功能，能做到同步吸塵和蒸氣拖地，大大提升日常家居清潔效率，省下來的時間最好就是能豐富你的Me time。吸塵器獨特外形設計節省地方，配件、吸頭通通都可以收納於充電機內，整齊美觀。編輯推薦蒼林綠色，低調有型。

吸塵器操作簡單，就算是家務新手也容易上手，備有LED纖闊電動地板吸頭，能輕入深入清潔陰暗狹窄處，不放過家中任何一個角落，LG CordZeroAll in One Tower還貼心地提供自動清空能，用家不需頻繁地倒塵，髒污不沾手。

LG CordZero™ All-in-One Tower™ A9TS 蒸氣系列濕拖無線吸塵器

LG CordZero™ All-in-One Tower™ A9TS 蒸氣系列濕拖無線吸塵器

(資訊)

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