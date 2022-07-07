M2 MacBook Air丨明日(周五)開訂 攻頂先有10核心GPU版本 價位衝擊Win機種

繼M2版MacBook Pro 13吋上市後，Apple日前再宣布M2版MacBook Air將於明天7月8日(周五)晚上8時起接受預訂，7月15日(下周五)開賣。新機備有午夜暗色、星光色、銀色及太空灰4色選擇，售價由9,499港元起，教育優惠價則由8,749港元起，定價相當具競爭力。有指得益於自家M2 SoC的強大運算性能，加上新一代MacBook Air設計更親民，引發Windows筆電陣營憂慮。日前台灣《電子時報》引述產業鏈評論，指新機對1,000至1,500美元的Windows機種帶來衝擊。

M2 MacBook air丨攻頂先可享M2晶片「滿血版」

新一代MacBook Air採用自家研發Apple M2 SoC單晶片驅動，其無風扇纖薄設計，厚度僅11.3毫米，配備更大13.6吋Liquid Retina屏幕、1080p FaceTime HD視像鏡頭、四揚聲器音響系統、MagSafe 3充電及長達18小時電池使用時間。惟要留意8GB+256GB儲存版本用上8核心CPU+8核心GPU的M2單晶片，如想享用10核心GPU的「滿血版」M2，則要選購8GB+512GB儲存版本(售11,899港元)，果粉要留意。