MariSilicon X自研晶片 DOL-HDR防鬼影 攝力升級 OPPO Reno8 Pro

所謂「頂級」影像系統，不同手機品牌都有各自的演繹方式，有的會選擇加大鏡頭像素並配備頂級感光元件。而OPPO更進一步，於去年尾發表首款自家影像NPU神經網絡晶片「MariSilicon X」來提升低光拍攝的性能。而該款晶片繼配備於旗艦級Find X系列手機之後，最近亦下放至輕旗艦Reno8 Pro。此機還內置與Sony共同研發DOL-HDR技術，減低成像「鬆、郁、朦」，實現頂級攝力。

搭載MariSilicon X 影像處理速度快11倍

OPPO Reno8 Pro機身採用「凝光綠」色調，鏡頭與背蓋一體式流線設計來自旗艦機種Find X系列。手機的後置三鏡由50MP像素主鏡頭，其f/1.8大光圈配備Sony IMX766感光元件，另加8MP像素廣角及2MP像素微距鏡頭組成；而前置自拍鏡亦有32MP像素Sony IMX709元件。新機內置基於台積電6nm製程的MariSilicon X自研影像NPU晶片，廠方表示影像處理效能相較上代Reno7提升11倍，又具備20-bit即時RAW運算及優秀的降噪能力，宣稱能夠在低光環境下拍攝清晰4K影片。加上鏡頭採用與Sony共同研發DOL-HDR技術，透過長短曝光交織來抑制成像鬼影抖動問題。

120Hz更新屏Amazon Prime HDR及Netflix HD認證

驟眼看，OPPO Reno8 Pro的6.7吋挖孔屏跟上代相若，然而新機改用120Hz畫面更新率，而且屏佔比略增至93.4%，視野更遼闊，並且通過Amazon Prime HDR及Netflix HD認證，用家可以放心享受優質的觀賞體驗。其餘規格方面，此機還選配5nm製程的聯發科天璣8100-MAX 5G晶片、12GB+256GB儲存，內置4,500mAh電池支援80W SuperVOOC超級閃充，續航力有保證。售價方面，OPPO Reno8 Pro售5,399港元。同場亦有不含MariSilicon X的標配版Reno8，換成6.4吋90Hz屏、天璣1300中階5G晶片及8GB+256GB儲存，則售3,799港元，兩款均已上市。

查詢：3896 7699