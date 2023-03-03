MWC 2023登場 4鉸鏈支撐40萬次摺疊 HONOR Magic Vs翻出新境界

闊別3年，於西班牙巴塞隆拿重新復辦的世界移動通訊大會MWC 2023，已於昨日順利結束。雖然活躍品牌如Samsung及Xiaomi並無選擇在展覽期間發布新手機，卻為其他進取廠商帶來亮眼舞台；所指的是HONOR榮耀針對海外市場首次發表旗艦摺屏新作HONOR Magic Vs。此機是一款270克以下、市場上同重量最大電池容量的摺屏手機，其創新零齒輪鉸鏈設計，僅4個部件便能承受40萬次摺疊，難怪成為本屆展覽焦點。

魯班零齒輪鉸鏈 無痕摺疊

HONOR Magic Vs採用左右翻摺設計，6.45吋外屏提供九成屏佔比，機身展開後則是一塊超寬7.9吋的內屏面板，屏幕具有動態調光技術，助眠顯示功能及最高1,920Hz高頻PWM調光，廠方稱調光屬同類摺屏手機的最高頻率。新機採用自家「魯班無齒輪鉸鏈」技術，以單件鑄造精製，結構部件數量由上代的92個大減至只有4個，其高強耐用度經TÜV Rheinland測試後，可承受40萬次摺疊；基於鉸鏈的精密結構，令手機在摺疊情況能減少縫隙，且纖薄只有12.9毫米，當展開時巨屏更是幾近無痕，視覺體驗更佳。

其餘規格方面，Magic Vs搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1晶片和5,000mAh大容量電池，後置三鏡組合則提供54MP像素Sony IMX800主鏡頭、50MP像素超廣角/微距鏡及8MP像素變焦鏡頭，仲有如屏下指紋、雙前置喇叭及符合IMAX Enhanced和dtsX音效等配置，性能之高不在話下。