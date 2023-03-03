MWC 2023登場 4鉸鏈支撐40萬次摺疊 HONOR Magic Vs翻出新境界

闊別3年，於西班牙巴塞隆拿重新復辦的世界移動通訊大會MWC 2023，已於昨日順利結束。雖然活躍品牌如Samsung及Xiaomi並無選擇在展覽期間發布新手機，卻為其他進取廠商帶來亮眼舞台；所指的是HONOR榮耀針對海外市場首次發表旗艦摺屏新作HONOR Magic Vs。此機是一款270克以下、市場上同重量最大電池容量的摺屏手機，其創新零齒輪鉸鏈設計，僅4個部件便能承受40萬次摺疊，難怪成為本屆展覽焦點。
魯班零齒輪鉸鏈 無痕摺疊
HONOR Magic Vs採用左右翻摺設計，6.45吋外屏提供九成屏佔比，機身展開後則是一塊超寬7.9吋的內屏面板，屏幕具有動態調光技術，助眠顯示功能及最高1,920Hz高頻PWM調光，廠方稱調光屬同類摺屏手機的最高頻率。新機採用自家「魯班無齒輪鉸鏈」技術，以單件鑄造精製，結構部件數量由上代的92個大減至只有4個，其高強耐用度經TÜV Rheinland測試後，可承受40萬次摺疊；基於鉸鏈的精密結構，令手機在摺疊情況能減少縫隙，且纖薄只有12.9毫米，當展開時巨屏更是幾近無痕，視覺體驗更佳。
其餘規格方面，Magic Vs搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1晶片和5,000mAh大容量電池，後置三鏡組合則提供54MP像素Sony IMX800主鏡頭、50MP像素超廣角/微距鏡及8MP像素變焦鏡頭，仲有如屏下指紋、雙前置喇叭及符合IMAX Enhanced和dtsX音效等配置，性能之高不在話下。
同場加映：Magic5 Pro DXOMARK排名奪冠
現場亦有3D智能拋光工藝設計、符合IP68防水防塵標準的6.81吋HONOR Magic5 Pro。其LTPO屏幕具備第二代屏幕聚光技術，最高亮度可達1,800nits；另外後置三鏡提供3枚50MP像素主鏡、廣角及長焦鏡頭，透過自家「鷹眼鏡頭系統」，廠方強調從啟動相機、對焦、快門響應到成像速度，均做到拍攝時爽、快、清，因此在DXOMARK排名榜，其攝力穩佔首位。加埋選配高通Snapdragon 8 Gen 2晶片及5,100mAh，旗艦規格自不待言。
有關HONOR Magic Vs與Magic5 Pro兩款新作的更多細節，將於未來公布。