NFT丨進軍「猿」宇宙 MADworld x BAPE聯乘推BAPE NFT「(B)APETAVERSE」

MADworld宣布與日本潮牌A BATHING APE(BAPE)聯手進駐Metaverse元宇宙，推出「(B)APETAVERSE」NFT，預售活動已於上月尾發售，並在短短4小時之內便迅速登上OpenSea榜首，刷新了令人難以置信的交易記錄。

是次(B)APETAVERSE NFT項目，旨在將猿顏結合街頭文化、遊戲、代幣和多元宇宙體驗，為全球BAPE粉絲群提供嶄新體驗。系列共發行10,000件NFT，由不同「物種」以及毛髮顏色，配飾作組合，並透過高質感3D化亮相。預售活動在3月23日上午9時啟動，其中發售的9,500件NFT，創造了共計2,850ETH(約6,800萬港元)的銷售總額，並預留500個NFT產品用於品牌行銷。

為慶祝(B)APETAVERSE揭幕，BAPE更於3月31日晚上，在美國拉斯維加斯RESORTS WORLD的ZOUK俱樂部，隆重舉辦揭幕和慶祝派對，與來自猿宇宙社區的BAPE NFT持有者及其賓客共襄盛舉。 而在拉斯維加斯大道上，(B)APETAVERSE NFT圖像在LED巨型屏幕上亮相，橫跨幾幢建築的整個樓體外立面，氣勢震撼；在ZOUK俱樂部拱門處更有3幅NFT映入眼簾，室內舞台LED巨幕上則播放著120多件NFT作品，美國電子樂隊BREATHE CAROLINA更擔任現場DJ為來賓熱場，將火爆氛圍推至沸點。

發布派對只揭曉了早前披露的第一波路透圖，全系列BAPE NFT數位收藏品現已全盤托出，包括金、銀、銅雕像這類非公售款的超稀有版本在內。粉絲們不妨留意即將釋出的稀有款NFT，包括鐳射眼、綠光、閃電眼、以及各式各樣的BAPE服裝和配飾(如帽子、耳環和項鍊等)。