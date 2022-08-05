NFT丨Meta宣布在港推出IG數碼收藏品功能

Meta宣布於香港推出Instagram(IG)數碼收藏品功能，讓公眾、創作者、企業和收藏家分享自己創作或擁有的非同質化代幣(NFT)。除了協助創作者和企業帶來全新聯繫和賺取營利的機會，也鼓勵大家以嶄新的方式支持他們喜愛的創作者。

Meta於今年初在IG開始測試數碼收藏品功能，如今終於將其擴展至包括香港在內的100個國家及地區。首批在IG展示NFT的香港創作者，包括知名演員兼導演馮德倫(@stephenfungible)與本地插畫家Dustykid(@dustykid_hk)。

用家只要將IG連接數碼錢包後，便能從錢包中選擇他們想在IG分享的NFT。目前支援的第三方錢包包括Rainbow、MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet和Dapper Wallet，稍後還會加入Phantom；而支援的區塊鏈則包括Ethereum、Polygon和Flow，稍後亦會加入Solana。而在IG發布或分享NFT，毋須支付任何費用，而帖子亦會自動標記創作者和收藏者的名稱(視乎創作者和收藏者的私隱設定)。

企業可以透過IG數碼收藏品功能來分享他們的NFT，與創作者建立聯繫並推動社群發展。品牌亦可以透過數碼資產為忠實客戶提供獨家體驗、印證產品真偽，或支持與品牌持相同理念的創作者。