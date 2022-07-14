Nothing Phone (1)丨透明祼機玩透光燈效 雙50MP主鏡 7.21上市 3.7K起有交易

去年憑著「教主」Anson Lo打卡試聽而成為潮流熱搜的Nothing ear (1)，最近廠方為「Nothing」(乜都無)家族增添新成員「Nothing phone (1)」，延續品牌一脈相承的透明cyber設計外，手機更首創Glyph Interface識別燈效，當有來電、反向充電、訊息通知等情況下，就會透現類似「光管」效果，可謂型到「裂開」！未知今次教主又會唔會入手新機呢？

Nothing Phone (1)丨黑白雙煞 輕旗艦規格5G手機

Nothing Phone (1)備有黑白雙色選擇，屏幕和透明機蓋均採用康寧Gorilla Glass 5強化玻璃製作，機背嶄新隱藏式零件設計由400多個零件組成。另外，由100%再生鋁製成的邊框配以逾50%塑膠零件來自生物基及可回收資源，大力支持環保。新機具有獨特「Glyph Interface」燈效，由900盞LED組成，可用於來電、提示應用通知，以及顯示充電狀態等等。用戶更可為每位聯絡人設置專屬鈴聲，再配搭獨有Glyph圖案，以茲識別；另外Flip to Glyph功能讓用戶只需翻轉Phone (1)，將Glyph Interface朝上即可進入靜音模式，瞬間啟動燈光通知。值得一提，當手機用作5W反向充電時，環狀LED燈效亦會隨即顯示。

手機採用6.55吋OLED挖孔屏，支援HDR10+帶來豐富色彩外，還設有適應性120Hz更新率，根據不同用途改變畫面流暢度。而雙50MP像素後置主鏡，採用旗艦級Sony IMX766元件，拍照時用家還可將Glyph Interface調至最高亮度，化身柔和ring flash補光。規格方面，新機搭載高通S778G+ 中高階5G晶片、最高12GB+256GB儲存，提供18小時使用時間或待機2天，而快充30分鐘便可達到五成電量。售價方面，Nothing Phone (1)售3,699港元起(8GB+128GB)，7月21日於1O1O、csl.及連卡佛上市。另有8GB+256GB和12GB+256GB版本，亦會在今夏稍後推出。