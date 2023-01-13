On Call 48小時 中階長氣袋 HONOR X9a賣2.7K 跨年玩不停

仲有一個星期就要迎接兔年！試想像大家行通宵花市，由除夕玩到新正頭大年初一，即使各位精力旺盛，但手機續航力追唔上大家嘅耐力，一樣會玩得掃興！HONOR最新推出中階長氣袋HONOR X9a，7.9毫米纖薄機身內藏5,100mAh大電，最長能夠待機48小時；配合高通S695 5G晶片、以RAM Turbo技術借調5GB合組多達13GB記憶體，以及120Hz防誤觸雙曲面OLED挖孔屏，規格上乘但售價僅2.7K有找，超級抵玩！

採用HONOR X系列經典的星環後鏡布局設計。

40W快充 叉一次播YouTube足29小時 採用HONOR X系列經典的星環後鏡布局設計，HONOR X9a提供鈦空銀、幻夜黑及翡翠綠3色選擇。新機搭載中階高通S695 5G晶片與8GB+256GB儲存，當中記憶體能透過RAM Turbo技術，從內存借調資源延伸擴充至最多13GB，方便多apps同步運行時能保持流暢。另外新機纖薄機身厚度僅為7.9毫米、175克輕磅，卻配置5,100mAh超大容量電池。廠方稱充電一次已可支援長達29小時YouTube音樂串流播放、24小時YouTube影片串流播放、19小時TikTok瀏覽、21小時社交平台瀏覽或11小時打機體驗，相當長氣！而且對應40W有線快充，充電30分鐘已足夠提供12.5小時短片播放，各位出街慳返毋須帶「尿袋」。