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科技
2022-04-25 21:05:00

OPPO Find X5 Pro丨自研影像專用神經網絡晶片 內置Hasselblad模式 賣8K周五上市

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OPPO Find X5 Pro丨自研影像專用神經網絡晶片 內置Hasselblad模式 賣8K周五上市

OPPO Find X5 Pro丨自研影像專用神經網絡晶片 內置Hasselblad模式 賣8K周五上市

疫情緩和，隨即有新手機推出。OPPO上周宣布於港台推出旗艦5G手機Find X5 Pro，除了搭載高通最強Snapdragon 8 Gen 1和內置哈蘇影像模式外，新機還搭載OPPO自主研發的影像專用NPU神經網絡晶片，提供4K解析度夜攝能力，若然首期消費券唔知點用，不妨加些少錢「攻頂」吧！

台灣官方日前為OPPO Find X5 Pro舉行盛大發布會。(網絡圖片) 搭載5,000萬像素IMX766雙主攝旗艦傳感器，又內置5軸懸浮防抖系統。 內置哈蘇拍攝模式，提供復刻經典、還原寬畫幅、取景框，甚至負片顯影方式。 搭載OPPO首個自主研發的影像專用NPU晶片「MariSilicon X」。

OPPO Find X5 Pro丨哈蘇加持 自研發MariSilicon X晶片

備有冰瓷白晶釉黑兩種色調的OPPO Find X5 Pro，搭載6.7吋QHD+ LTPO2.0屏幕，具備120Hz可動刷新率技術，能因應使用場合由1至120Hz智能切換。手機選用高通旗艦級Snapdragon 8 Gen 1晶片、12GB+256GB儲存，內置5,000mAh支援80W SuperVOOC超級閃充，機身更符合IP68防水防塵標準，耐用度毋庸置疑。

攝影性能是OPPO Find X5 Pro一大賣點，此機搭載首款自主研發影像專用NPU晶片「MariSilicon X」，官方稱其6nm先進製程帶來18TOPS浮點算力和高達11.6TOPS/w效能比，支援20bit Ultra HDR動態範圍與20bit RAW色域處理，就算在弱光環境仍能提供4K極夜視頻技術，拍攝清晰照片。手機還具備新一代懸浮防抖技術，官方指在同一模組下鏡頭加傳感器的雙重光學防抖，協同實現專業相機級的五軸防抖效果。鏡頭方面，後置主鏡與超廣角採用雙50MP像素IMX 766元件旗艦級配置，配合13MP遠攝鏡和32MP像素前置自拍鏡，應付日常抓拍需要。值得一提，新機更自帶哈蘇影像模式，提供復刻經典、還原寬畫幅、取景框，甚至負片顯影方式，令成像更有個性。

OPPO Find X5 Pro售7,999港元，4月29日本周五上市。

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