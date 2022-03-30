Oracle於ExaCC推出Multiple-VM自主數據庫

Oracle甲骨文宣布在Oracle Exadata Cloud@Customer(ExaCC)雲端系統上推出Multiple-VM自主數據庫。透過Multiple-VM自主數據庫，企業可以在Oracle Exadata Cloud@Customer系統上運行非自主Oracle數據庫的同時，創造並運行隔離、具高可用性的自主數據庫實例。透過提高基本功能將有助客戶節省成本，客戶亦可更輕鬆採用自主數據庫。Oracle Exadata Cloud@Customer的現有客戶可透過OTA更新，免費享有更多Multiple-VM自主數據庫的功能。

在Oracle Exadata Cloud@Customer上運行Multiple-VM自主數據庫，可為企業開發、測試、模擬及在生產過程中設置隔離的自主數據庫區域，同時因應企業內部管理需求，針對各種情況制定相關的存取權限及配額。應用程式的開發人員可即時了解自主數據庫裏的開發平台，該平台不僅提供關鍵任務功能，亦支援各種數據類型、工作負載及開發風格。此外，Multiple-VM自主數據庫可透過建立一個兼具自動調整、自動擴展，以至自動管理功能的專用數據庫環境，減少交付數據驅動應用程式所需的時間和工作量，從而協助開發人員提高工作效率。

全球各地企業引入ExaCC後，成功降低其複雜性、風險和成本，同時迅速實踐雲端優勢。企業案例包括德意志銀行(Deutsche Bank)和香港美心集團(Maxim's)等。