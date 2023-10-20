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科技
2023-10-20 10:09:31

Samsung Galaxy M34 5G 香港街價低位見$2,100，韓系靚芒5G港版開賣一周有平！

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Samsung Galaxy M34 5G 香港街價低位見$2,100，韓系靚芒5G港版開賣一周有平！

Samsung Galaxy M34 5G 香港街價低位見$2,100，韓系靚芒5G港版開賣一周有平！

近期手機有不少抵玩大眾向 5G 推出，且不乏具不俗效能價格比新品；不過上星期Samsung（三星）亦在香港推出了定價不到 2 千 3 港元，但就提供 6.5 吋 Super AMOLED 大屏、跟 50MP OIS 三鏡等不錯規格的 Galaxy M34 5G。

Samsung Galaxy M34 5G 6.5 吋 Super AMOLED 大屏（Samsung官網） Samsung Galaxy M34 5G5,000 萬像 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組（Samsung官網） Samsung Galaxy M34 5G設 3.5mm 耳機端子、Micro SD 擴充（Samsung官網） Samsung Galaxy M34 5G設 3.5mm 耳機端子、Micro SD 擴充（Samsung官網） Samsung Galaxy M34 5G內置 6,000mAh 大電池（Samsung官網） Samsung Galaxy M34 5G配備 6.5 吋 FHD+ 解像度 120Hz 更新率 Super AMOLED 水滴屏（Samsung官網）

Galaxy M34 5G規格︰5,000萬像主鏡+800萬像廣角鏡

本文刊登時，上市約一星期多的 Galaxy M34 5G 香港版，已能在街場找到價格更相宜現貨。統一配備 6+128 儲存各色款 M34 5G，在深之都、總統商場等商號低位報 $2,100 至 $2,120 間，較港版正價 $2,298 有約百餘近 2 百港元減幅，以大眾向 5G 新落場手機而言算是不錯。

配備自家 Exynos 1280 晶片組，Galaxy M34 5G 擁有不少同價位吸引功能，像配備 6.5 吋 FHD+ 解像度 120Hz 更新率 Super AMOLED 水滴屏、5,000 萬像 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組，內置 6,000mAh 大電池兼齊備實用功能如 3.5mm 耳機端子、Micro SD 擴充等，效能價格比相當不錯。

【本文獲Mobile Magazine授權轉載】

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