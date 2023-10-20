Samsung Galaxy M34 5G 香港街價低位見$2,100，韓系靚芒5G港版開賣一周有平！

近期手機有不少抵玩大眾向 5G 推出，且不乏具不俗效能價格比新品；不過上星期Samsung（三星）亦在香港推出了定價不到 2 千 3 港元，但就提供 6.5 吋 Super AMOLED 大屏、跟 50MP OIS 三鏡等不錯規格的 Galaxy M34 5G。

Galaxy M34 5G規格︰5,000萬像主鏡+800萬像廣角鏡

本文刊登時，上市約一星期多的 Galaxy M34 5G 香港版，已能在街場找到價格更相宜現貨。統一配備 6+128 儲存各色款 M34 5G，在深之都、總統商場等商號低位報 $2,100 至 $2,120 間，較港版正價 $2,298 有約百餘近 2 百港元減幅，以大眾向 5G 新落場手機而言算是不錯。

配備自家 Exynos 1280 晶片組，Galaxy M34 5G 擁有不少同價位吸引功能，像配備 6.5 吋 FHD+ 解像度 120Hz 更新率 Super AMOLED 水滴屏、5,000 萬像 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組，內置 6,000mAh 大電池兼齊備實用功能如 3.5mm 耳機端子、Micro SD 擴充等，效能價格比相當不錯。

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