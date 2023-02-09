Samsung Galaxy S23 | 明日開訂 2月24日開賣 星級用家林海峰加持 S23賣6K有找

新系列備有6.1吋S23、6.6吋S23+，以及內置S Pen書寫的6.8吋S23 Ultra，均提供霧光黑、雪慕白、叢林綠與雅淡紫4款啞色選擇。全機種搭載訂製級「Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy」晶片，圖像處理效能及神經處理能力，均較上代S22系列快逾40%。而且劃一取消後置鏡頭外框的簡約設計，S23和S23+均採用120Hz可變更新率AMOLED 2X FHD+挖孔平面屏，至於Ultra則是QHD+ 3K解析度挖孔雙曲面屏，並容許由1至120Hz調校更新率。更進一步，頂級S23 Ultra的主鏡還用上2億像素f/1.7大光圈Adaptive Pixel鏡頭，透過像素合成技術呈現更清晰細緻的成像，再配合12MP像素廣角、3倍光學變焦10MP像素人像與10倍光學變焦10MP像素遠攝組成，且雙OIS光學防手震更可靠，由上代支援1.5度防抖至今代的3度傾斜。值得一提，主鏡不會因感光元件變大而凸出，裝嵌工藝高超。

同場大會更邀請星級用家林海峰分享Galaxy S23 Ultra用機心得，試過晨跑時體驗亮黑夜攝，成像唔起渣，而且亮度自然；另外又試影食物相，大讚色水細緻，佢又玩埋S Pen畫圖，更笑言玩不停手！