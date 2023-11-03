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科技
2023-11-03 11:08:30

Samsung Galaxy S24 Ultra規格 全用 8G3 晶片？！高通 CEO：大部份 S24 都係

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Samsung Galaxy S24 Ultra規格 全用 8G3 晶片？！高通 CEO：大部份 S24 都係（微博圖片）

Samsung Galaxy S24 Ultra規格 全用 8G3 晶片？！高通 CEO：大部份 S24 都係（微博圖片）

三星重點手機 Galaxy S24 系列，現時已有消息指頂配機型 S24 Ultra，將全線採用高通 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦晶片組；而雖然另外兩款機型 S24 跟 S24+ 都會提供 8G3 跟 Exynos 2400 雙版本，但似乎最新消息指大部份庫存仍以 8G3 版本為主。

Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片）

據外媒引述高通 CEO 安蒙在財務報告電話會議發言，其提到高通（Snapdragon 8 Gen 3）晶片組會在即將推出的三星 Galaxy S24 系列當中亦佔據主流份額（majority share），暗示大部份推出市場、將提供 8G3 跟三星自家晶片組 Exynos 2400 雙版本的 Galaxy S24 跟 S24+ 機型中，前者仍佔據較大份額。

現時已有不少品牌宣佈採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組，作為它們推出新代旗艦手機平台，其中已發佈手機像 Xiaomi 14 系列、已宣告採用 8G3 晶片有同廠 Redmi K70 系列，vivo 子品牌 iQOO 12、OnePlus 即將推出 OnePlus 12，及 OPPO 未公佈型號旗艦手機，ZTE 旗下 Nubia 與 Redmagic 系列，及 ASUS ROG Phone 等眾多新品。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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