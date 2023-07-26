Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5丨摺芒Flex Hinge零空隙設計 Flip5用盡3.4吋外屏 Fold5增兩指拖放 傳港版8.4發布會有軒公加持

Samsung Galaxy Z Flip5摺芒採用Flex Hinge零空隙設計，用盡3.4吋外屏顯示。

Samsung剛於香港時間晚上7點正式發布第五代摺屏手機Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5，而香港官方更邀請張敬軒(軒公)遠赴首爾出席活動，早前從粉絲群組更透露消息，盛傳在8月4日中午將於中環舉行香港手機發布會，屆時軒公亦會現身站台撐場。講返新一代Samsung兩款摺芒手機，今代最大改進之處就是重新設計水滴形鉸鏈轉軸，摺合時終於不再「漏罅」，實現零空隙摺疊之餘，手機變得更纖薄，摺痕更不明顯。其中熱賣款Galaxy Z Flip5更增大外屏尺寸，方便自拍和覆短訊；至於老闆級Galaxy Z Fold5繼續改善操作體驗和改良專屬S Pen，令「口袋裡的筆電」更具生產力。

Galaxy Z Flip5丨3.4吋Flex Window機面屏幕 毋須揭開能處理日常事務 上下翻摺設計，無論定價和摺芒均同樣深受歡迎的Galaxy Z Flip，新一代Z Flip5繼續沿用展開7.6吋OLED柔性屏，但一改機面外屏布局，由Z Flip4的1.9吋橫條形屏幕，大增逾3倍至3.4吋Flex Window，幾乎覆蓋整個外屏。Flex Window變大，令更多widgets可在毋須揭開手機的情況下直接應用，簡單如撥打電話、附有QWERTY鍵盤回覆短訊、瀏覽串流娛樂和社交平台，甚至享大屏幕自拍預覽和拍攝錄影等，玩法更豐富。廠方表示Flex Window最多能打開13個小工具，部分第三方應用如Spotify等亦會陸續針對新機推出對應介面；另外透過快捷手勢，如向下掃開啟手機設定、向上掃開啟Samsung Wallet、兩指於對角捏合更可快速檢示小工具等，相當好用。當然大面積Flex Window也方便用家自訂手機風格， 至於最重要的摺芒架構，今代終於擺脫摺合時轉軸端「漏罅」的醜怪問題，更纖薄15.1毫米Flex Hinge雙軌結構絞位設計，形成水滴狀摺疊，較上代17.1毫米轉軸薄2毫米之餘，在無損耐用度和符合IPX8防水標準的前提下，摺合後幾乎沒有空隙且摺痕更淺，可謂今代摺芒機的一大突破。後置主鏡方面，新機保留和上代一樣的雙12MP像素鏡頭，也提供Flex Mode應用，惟今代換成Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy客製化晶片，強化圖像處理能力，因此影相表現仍有所提升。

Galaxy Z Fold5丨S Pen Fold Edition更細支 增GoodNotes應用 iOS用家易轉會 同樣採用Flex Hinge雙軌結構絞位的，還有左右翻摺的Z Fold5。新機沿用7.6吋Dynamic AMOLED 2X柔性內屏和6.2吋Dynamic AMOLED 2X外屏，但亮度增加至1,750nits方便戶外觀看；配合通過IPX8防水標準與採用康寧Gorilla Glass Victus 2強化面板，堅韌耐用有保證。另外零空隙摺合轉軸僅厚13.4毫米，比上代薄2.4毫米之餘，手機也減磅10克至253克，輕巧媲美一般直屏手機。新作同樣換上客製化Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy晶片，帶來更強勁性能，而且擴大38%vapor chamber散熱系統，也兼容光線追蹤技術，能應付高負載的3A遊戲大作。 用盡大芒優勢，手機配合專屬S Pen Fold Edition書寫和Flex Mode直立操作，前者筆身薄逾40%，更細支收納更容易；後者改善分屏下畫面的操作介面選項，如加入快進和倒帶鍵，在娛樂消閒的操作體驗更為直覺。針對工作生產力方面，上代好評的工作列，今代在屏幕下方喚出時增至4個常用快速切換widgets，又容許放置在屏幕側面隱藏式彈出視窗；特別一提，此作還追加「兩指拖放」功能，例如當用家製作報告需要在文檔中貼上圖片時，可單指按住要選擇的圖片，另一手指點擊Notes開啟文檔，多工作業更方便。再者，Z Fold5除了自家Galaxy Notes外，還支援GoodNotes應用，此舉為有意轉會的iOS用家，提供更熟悉的工作環境。