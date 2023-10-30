Samsung S23 FE 評測︱規格、性能、散熱、攝力、續航力測試 三星新機舊CPU仲抵唔抵買？全面對比同價S23

Samsung FE 系列手機一直以平啲嘅價格畀 Fans 用到旗艦級嘅產品，但嚟到今代S23 FE，Samsung 竟然喺CPU落咗一大刀，用返一粒年幾之前出嘅SnapDragon 8 gen 1。 究竟今代新機舊U係咩玩法？而今代FE仲買唔買得過呢？今集我哋就拎埋 S23同佢對比一下，睇吓S23 FE 係各個方面，同真旗艦機爭幾遠。

Samsung S23 FE價錢及規格 價格S23 FE 喺香港就淨係得 8GB 加 256GB 嘅版本，官方售價係 5098 蚊，S23 嘅 8GB 加 256GB 就賣 5898 蚊。就咁睇落 S23 FE 喺售價方面平成 800 蚊，但其實 S23 依家街價已經跌到落 5000 蚊樓下，所以S23 仲會平少少。 規格方面，比較大嘅分別主要係熒幕尺寸同埋CPU。6.4 吋嘅 S23 FE 用咗 Snapdragon 8 Gen 1，而6.1 吋 S23 就係 Snapdragon 8 Gen 2。其他比較細嘅改動就集中喺外觀、電量同鏡頭上，一陣我哋都會同大家試埋。

Samsung S23 FE顏色及螢幕 今次Samsung S23 FE新機有綠、灰、白、紫四種顏色，全部都採用令面玻璃機背同埋霧面金屬邊框。相比起 S23 嘅設計，會比較痴指紋同啜手 。 螢幕方面就由 6.1 吋變大做 6.4 吋，將兩部機放埋一齊睇，可以明顯睇到佢大咗啲。但同時 S23 FE 比 S23 厚咗同重咗，S23 FE：209g S23：168g重量整體上升41g。好在部機冇頭重尾輕嘅問題，所以實際拎到上手又唔會覺得佢好重好墜手。 不過邊框同 S23 一樣，冇做圓邊設計拎落會有啲𠝹手，加上部機比 S23 厚啲，所以整體嚟講佢嘅裸機手感無S23咁好。螢幕方面，佢哋都用咗 Dynamic AMOLED 2X，同樣係 2340*1080 120Hz，不過亮度FE就無咁高。S23 FE 1450nits，而S23 1750nits，相差 300nits。喺室外光啲嘅環境度會見到 S23 明顯光啲。另外螢幕邊框FE都無 S23 咁窄，而且下面嘅黑邊比其餘三邊都闊，所以個mon 觀感上都無咁靚仔。

Samsung S23 FE CPU 評分及電量 依家嚟睇下CPU，有明顯嘅分別。睇返資料，Sanpdragon 8 Gen 1已經係21年年底出嘅CPU，佢唔單止喺效能上同最新嘅Sanpdragon 8 Gen 2 爭咗段距離，之前仲因為過熱問題而被唔少用家投訴。 喺度我哋都跑咗下GeekBench 6同 3D Mark，結果都同預期中差唔多，GeekBench 嘅多核分數差咗20%。而喺GPU嘅表現都一樣，喺 Wild Life Extreme 入面，FE 足足比 S23 低成 1300 分。所以可以見到呢粒舊U嘅整體表現，明顯比 S23 差咗一截。 電量方面，S23 FE有 4500mAh，S23就得 3900mAh，咁到底用起上嚟又會有幾大差別呢？我哋喺玩完 Call of Duty 同原神之後，再睇多一個鐘嘅 Youtube，FE 嘅電量就由 100% 跌到去 78%，而 S23 就由 100% 跌到去 81%。就咁睇雖然 FE 嘅電量大啲，但可能因為螢幕大啲，或者係粒U唔夠efficient，所以整體嘅用電量反而仲多咗。



Samsung S23 FE 溫度測試 跟著我哋試埋大家好關心嘅過熱問題，為咗測吓佢同 S23 嘅 Sanpdragon 8 Gen 2會唔會有明顯嘅溫度差別，我哋就分別試咗 Call of Duty 同原神。睇吓喺玩咗半個鐘之後，佢哋嘅機背溫度去到幾多。首先係 Call of Duty，玩咗半個鐘之後FE 嘅機背溫度最高去到 38.9 度，S23 最高去到 38.3 度。 然後係原神，我哋用中階畫質玩半個鐘，FE 最高溫度去到 40.2 度，S23 就有 39.1度，兩者之間差咗一度。 喺玩遊戲嘅時候兩部機都確實會摸到好熱吓，FE嘅熱度會再明顯啲。而且喺玩 Call of Duty 同原神嘅時候，FE 就有好幾次 Lag 機，而 S23 就冇乜咁嘅情況。所以除咗溫度上 FE 會明顯熱啲之外，仲見到佢喺打機嘅性能上差過 S23。

Samsung S23 FE 鏡頭攝影 講吓長焦鏡頭，Samsung S23 FE得 800萬像素，而 S23 有 1000萬像素。係測試之後，S23 確實會好一點。放大睇船上面嘅電話圖案FE會矇好多，而且隔離嘅數字都有啲化開咗，但係S23就會較實淨，啲字都深色啲。而影花會見到 FE 張相嘅葉會冇咗啲細節，但係 S23 就實啲 清晰啲。 至於前置鏡頭，FE 有 1000萬像素，而 S23 有 1200萬像素，不過喺相入面主要係色彩嘅分別，FE 影出嚟嘅膚色會比較白啲。 而主鏡頭同超廣角鏡頭像素都冇分別，我哋都影咗幾Set相，主鏡頭喺日頭影相真係一樣，不過夜晚影嘅相就有啲唔同，你會見到啲字會差啲，樓嘅顏色都黑曬。S23 就仲算睇到啲形狀，而超廣角影出嚟嘅相就會見到字嘅邊位散啲。 我哋仲影埋食物同夜間模式嘅相，食物相都係偏黃令食物睇落好睇啲，至於夜間模式大致相同。其中最大分別嘅係會見到有好多flare，S23 就冇咁嘅問題。整體嚟講除咗長焦鏡同夜景相FE 會比較差之外，其他都同 S23 一樣。