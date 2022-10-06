Slasher必備丨Logitech推出ZONE VIBE 100/125頭戴式耳機及BRIO 500視像鏡頭

不願意受傳統公司束縛，對工作和生活時間分配擁有更大自主權，愈來愈多職場新鮮人選擇「炒散」當Slasher流動工作。因應潮流，Logitech上周推出「ZONE VIBE 100/125無線藍牙耳機麥克風」與「BRIO 500網路攝影機」兩大遠距協作潮物，產品顏值更高，功能更實用，而且售價更相宜！

Logitech ZONE VIBE 100/125 無線藍牙耳機麥克風

Logitech ZONE VIBE 100/125頭戴式無線藍牙耳機麥克風淨重185克，搭載40毫米音訊單元，超長續航力提供連續18小時音訊輸出與20小時音訊輸入，即使全日「馬拉松式」視像會議，也不會因沒電導致中途無聲。另外內建隔噪麥克風，一指滑動即開關麥克風收音，貼心設計的麥克風收納槽，在不使用麥克風情況下，能讓耳機完美收納。產品提供石墨灰、玫瑰粉、珍珠白3種顏色選擇，當中石墨灰款仲有升級版「ZONE VIBE 125」，提供雙連線模式，除了無線藍牙30米連線外，更加碼提供USB接收器，應用更彈性。

Logitech BRIO 500網路視像鏡頭

同樣提供石墨灰、玫瑰粉、珍珠白3色選擇，Logitech BRIO 500網路視像鏡頭具備RightLight自動光線校正技術，能幫助使用者在光線條件不佳的情況下也能展現良好明亮的畫面。另外提供SHOW MODE智能閱讀模式，只要向下傾斜鏡頭，即能正面展示桌面上的草圖、工作文件和任何物件。RightSight自動取景功能搭配Logi Tune軟體設定，讓使用者在走動時，人像依然能維持畫面置中，避免手移鏡頭造成畫面晃動。再者，產品內建雙向即時降噪波束成型麥克風，鏡頭本身又設有隱私遮蓋，旋轉即可完全遮蔽鏡頭，夠晒私隱。

售價方面，Logitech ZONE VIBE 100售849港元、ZONE VIBE 125售999港元，而BRIO 500網路視像鏡頭售999港元，全部均已上市。