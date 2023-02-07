SmarTone推出限定優惠 新客上台用指定5G服務獲1314元月費回贈

情人節將至，數碼通(SmarTone)宣布，即日起推出「二月心動禮」限定優惠，包括5G上台、Home 5G寬頻及一系列精選手機及配件。優惠期內，新客戶上台選用指定SmarTone 5G服務計劃，即可享1,314元月費回贈。新客戶加購一張5G附屬SIM咭與伴侶齊齊分享SmarTone 5G，除了每月可獲額外10GB本地5G數據，與主咭共享月費計劃內的本地及漫遊數據用量，更可享每月18元月費回贈或其他精選優惠。

此外，新客戶上台選用指定計劃可享1,388元回贈，無限5G數據任用，更可尊享7日免費試用。SmarTone Home 5G寬頻免拉線及插電即用。另外，新客戶同時選用指定Home 5G寬頻及5G SIM服務計劃，即可享「組合優惠價」月費318元，更可享無限5G數據任用。