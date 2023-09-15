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科技
2023-09-15 04:29:56
日報

Steam Xbox Blacknut一機打盡 雲端遊戲掌中玩 Logitech G CLOUD

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Logitech GCLOUD

雲端遊戲掌機再添一員！所說的是Logitech G推出Logitech G CLOUD雲端遊戲掌上遊戲機，亦是Logitech G從遊戲周邊配件業務，首度跨界踏足掌機市場。新機配備7吋60Hz更新率1080p屏幕與最長12小時遊玩續航力，加上僅463克輕巧機身，熟悉的按鍵布局和手感，定必為玩家帶來更爽快的遊戲體驗。

Logitech GCLOUD

手柄、俗稱蘑菇掣的搖桿和按鍵壓感，均甚為舒適。

蘑菇掣左右錯開設計
手感似老任Switch

Logitech G CLOUD設計跟其他雲端遊戲掌機大同小異，機身有點類似任天堂Switch，均是蘑菇掣左右錯開設計，按鍵布局也一樣，因此玩上手自然駕輕就熟。掌機用上大尺寸7吋16:9比例和60Hz更新率觸控屏，可提供最佳全高清1080p@60fps流暢遊戲體驗，而且基於品牌擅長生產遊戲周邊，因此無論手柄、俗稱蘑菇掣的搖桿和按鍵壓感，均甚為舒適。即使12小時馬拉松式戰鬥，玩家也不會感到不適。

Logitech GCLOUD

大尺寸7吋16:9比例和60Hz更新率觸控屏，可提供最佳全高清1080p@60fps流暢遊戲體驗。

覆蓋主流雲端遊戲和娛樂平台

新作標榜對應Steam、Xbox、GeForce NOW、Blacknut等各大雲端遊戲平台，讓玩家隨時暢玩逾千款遊戲與3A大作。如在Xbox Cloud Gaming加入龐大的Xbox玩家社群，與數百萬名玩家一同連線對戰；NVIDIA GeForce NOW即刻串流現有遊戲庫中逾1,400款遊戲等。加上掌機支援Steam Link和Xbox遙控遊玩，隨時隨地玩樂無界限。值得一提，Logitech G CLOUD採用Android架構，預載Google Play Store，玩家還可下載YouTube、Disney+與MyVideo等串流娛樂平台，從此打機、追劇、聽歌等多元娛樂，一機就夠！

隨新機上市，Logitech G更與CSL聯手出機優惠，CSL即日起獨家發售Logitech G CLOUD，建議售價為3,099港元；搭配指定CSL 5G組合價月費計劃，機價更可低至1,080港元，兼包含24個月Blacknut雲端遊戲服務，暢玩逾500款熱門遊戲，毋須加購或下載，相當方便。

網址：https://eshop.hkcsl.com/zh_HK/4175211scol.html

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