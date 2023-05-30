Uber香港發表「2023年失物認領指數」 乘客連「靈魂」都可以唔見？

Uber香港發表「2023年失物認領指數」，揭示Uber用戶失物的千奇百趣，除了衣物及電子產品外，更有電視遙控器、金華火腿及按摩椅等。而隨著旅遊業陸續復甦，港人對旅行感到十分雀躍，而興奮的感覺有時也會影響記憶力，因此如行李、護照、香港身份證等均上榜最常見的旅遊失物。

今年Uber發現，乘客的失物包羅萬有，小至電視遙控器，大至按摩椅，失物的種類令人意想不到。官方指今年用戶失物報告的最獨特失物之首，必定是「靈魂」！或許是乘車行程的環境太舒適，令乘客連靈魂都出竅了。金華火腿排名第三，用紙巾包裹的隱形牙套竟然排名第五！此外，乘客日常隨身物品如電話、銀包和雨傘，再次列入十大最常見失物名單。衣物更成為「嶄露頭角」的新秀，取代電話和相機成為最常被遺留的物品首位。至於在全港18區之中，油尖旺、灣仔和中環的乘客自2020年以來繼續稱霸最健忘地區的三甲。

乘客在Uber乘車行程遺留的貴重物品也愈來愈多，尤其是電子產品。耳機和喇叭排名第二，平板電腦和筆記本電腦亦攀升至頭十位。再者，愈來愈多搭乘Uber往返香港國際機場，而根據官方指數顯示，不少「大頭蝦」在完成行程後忘記拿行李，令行李登上最常見的旅遊失物榜首，至於行李牌和手信分別居第二及第三位，而護照和香港身份證則排名第四、五位。