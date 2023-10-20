vivo V29 5G評價 玩AI柔光環補光燈的中階機實測！(多圖)

vivo 近日在香港推出了一款主打柔光拍攝的中階手機 vivo V29 5G，該機雖然是中階手機，不過在主鏡頭模組搭載行業獨有的AI 柔光環2.0，於拍攝時還原真實影像。今次就同大家開箱試玩，這部定價 $3,698中階5G手機！
vivo V29 5G於外型設計上以往的 V 系都有不少進步，機身採用全新超薄輕巧設計，厚度僅 7.46 毫米，重量 186 克。此外，今次 V29 5G 還提供星河紫及雅緻黑兩色，而今次上手最靚仔的星河紫。
vivo V29 5G 的機身通過逾 100 次模擬1米高跌落測試，以及 42,000 次輕微跌落測試，機身正面就採用微曲機身設計及6.78吋 3D 玻璃雙曲面螢幕，支持120Hz高刷新率，並對應智能更新率模式、螢幕色溫調節跟護眼模式，用料跟設定選項能與旗艦機款媲美。
系統部份，vivo V29 5G 預裝Funchton OS13(Android 13)，512GB ROM 版本扣除原裝系統仍有約484.7GB 供用戶使用。此外，採用具備雙 5G 雙卡雙待的 Snapdragon 778G 晶片組、內置 12GB RAM 跟 6GB 大容量儲存外。而針對用家對多工作業需求，手機又加入先進記憶體融合技術3.0，啟動後裝置將擁有 12GB + 8GB 共 20GB RAM 可用記憶體，即使同一時間啟用多個 App，系統操作仍然流暢。
vivo V29 5G 的攝影表現同樣出色，手機配備由800萬像1/1.56 英寸GN5 感光元件廣角鏡 + 200 萬像黑白虛化鏡頭。此外，前置 5000 萬超高像素自動對焦的前置鏡頭，擁有92° 超廣角拍攝 f/2.0 特大光圈鏡頭，具備多種人像拍照功能，包括多人自動對焦、人眼自動追焦、夜景人像美顏、超級人像防震等。
vivo V29 5G最大亮點是在後置鏡頭具備獨創的AI 智慧柔光環，柔光環直徑為15.6mm，為一般手機閃光燈的9 倍發光面積 ，輔以4-LED 可變色溫柔光環，色溫範圍廣闊覆蓋1800K 暖光至4500K 冷光，並可根據拍攝環境智能調節補光效果，亮度比上一代提升36%。透過柔光拍攝大大減少拍攝時因光線造成的面部陰影，清晰保留細節。
▼vivo V29 5G鏡頭攝影實測▼
vivo V29 5G 於外型設計及拍攝功能上是相當吸引，而效能及各方面都符合中階手機的水平，以現時$3,698的定價來講是有一定的競爭力！
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