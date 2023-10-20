熱門搜尋:
國泰航空 施政報告2023 東九龍綫 重陽節 以巴衝突 莎莉蛋糕 凱和山 煥然壹居 尋人 天氣 精進建築 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身 居屋2023
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-10-20 11:10:21

vivo V29 5G評價 玩AI柔光環補光燈的中階機實測！(多圖)

分享：
vivo V29 5G評價 玩AI柔光環補光燈的中階機實試！ 。（Mobile Magazine圖片）

vivo V29 5G評價 玩AI柔光環補光燈的中階機實試！ 。（Mobile Magazine圖片）

vivo 近日在香港推出了一款主打柔光拍攝的中階手機 vivo V29 5G，該機雖然是中階手機，不過在主鏡頭模組搭載行業獨有的AI 柔光環2.0，於拍攝時還原真實影像。今次就同大家開箱試玩，這部定價 $3,698中階5G手機！

vivo V29 5G於外型設計上以往的 V 系都有不少進步，機身採用全新超薄輕巧設計，厚度僅 7.46 毫米，重量 186 克。此外，今次 V29 5G 還提供星河紫及雅緻黑兩色，而今次上手最靚仔的星河紫。

vivo V29 5G 的機身通過逾 100 次模擬1米高跌落測試，以及 42,000 次輕微跌落測試，機身正面就採用微曲機身設計及6.78吋 3D 玻璃雙曲面螢幕，支持120Hz高刷新率，並對應智能更新率模式、螢幕色溫調節跟護眼模式，用料跟設定選項能與旗艦機款媲美。

vivo V29 5G機身採用全新超薄輕巧設計，厚度僅 7.46 毫米，重量 186 克。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G機身通過逾 100 次模擬1米高跌落測試。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G設有屏下指紋解鎖。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G音量鍵及電源鍵設於機身右側。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G星河紫色的機背是將微小的磁粒混入機背上，透過磁性控製粒子的排列，營造出繁星滿天的效果，而鏡頭模組就設在機背的左上方。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G機身底部設有USB-C 充電接口、揚聲器及SIM卡槽。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G機身底部設有USB-C 充電接口、揚聲器及SIM卡槽。（Mobile Magazine圖片）
Ad Block

系統部份，vivo V29 5G 預裝Funchton OS13(Android 13)，512GB ROM 版本扣除原裝系統仍有約484.7GB 供用戶使用。此外，採用具備雙 5G 雙卡雙待的 Snapdragon 778G 晶片組、內置 12GB RAM 跟 6GB 大容量儲存外。而針對用家對多工作業需求，手機又加入先進記憶體融合技術3.0，啟動後裝置將擁有 12GB + 8GB 共 20GB RAM 可用記憶體，即使同一時間啟用多個 App，系統操作仍然流暢。

vivo V29 5G 預裝Funchton OS13(Android 13)。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G先進記憶體融合技術3.0，讓手機擁有 12 + 8 共 20GB RAM 可用記憶體 。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G 畫面設定包括護眼模式、色溫調節，亦可選智能切換畫面更新率。（Mobile Magazine圖片） 配備Snapdragon 778G晶片組的 vivo V29 5G，於各項跑分成績符合中階手機的水平。 配備Snapdragon 778G晶片組的 vivo V29 5G，於各項跑分成績符合中階手機的水平。 配備Snapdragon 778G晶片組的 vivo V29 5G，於各項跑分成績符合中階手機的水平。

vivo V29 5G 的攝影表現同樣出色，手機配備由800萬像1/1.56 英寸GN5 感光元件廣角鏡 + 200 萬像黑白虛化鏡頭。此外，前置 5000 萬超高像素自動對焦的前置鏡頭，擁有92° 超廣角拍攝 f/2.0 特大光圈鏡頭，具備多種人像拍照功能，包括多人自動對焦、人眼自動追焦、夜景人像美顏、超級人像防震等。

vivo V29 5G用戶可於拍攝介面內自行調教柔光環的色溫。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G最大亮點是在後置鏡頭具備獨創的AI 智慧柔光環，柔光環直徑為15.6mm。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G前置 5000 萬超高像素自動對焦的前置鏡頭，擁有92° 超廣角拍攝 f/2.0 特大光圈鏡頭。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G配備由800萬像1/1.56 英寸GN5 感光元件廣角鏡 + 200 萬像黑白虛化鏡頭。（Mobile Magazine圖片）

vivo V29 5G最大亮點是在後置鏡頭具備獨創的AI 智慧柔光環，柔光環直徑為15.6mm，為一般手機閃光燈的9 倍發光面積 ，輔以4-LED 可變色溫柔光環，色溫範圍廣闊覆蓋1800K 暖光至4500K 冷光，並可根據拍攝環境智能調節補光效果，亮度比上一代提升36%。透過柔光拍攝大大減少拍攝時因光線造成的面部陰影，清晰保留細節。

vivo V29 5G鏡頭攝影實測

vivo V29 5G攝影相片實測，關閉柔光環補光燈效果。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，開啟柔光環補光燈後的效果。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，主鏡的拍攝效果。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，主鏡的拍攝效果。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，主鏡的拍攝效果。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，0.6 x Zoom。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，1 x Zoom。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，2 x Zoom。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，20 x Zoom。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，夜景。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，夜景。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，夜景。（Mobile Magazine圖片） vivo V29 5G攝影相片實測，夜景。（Mobile Magazine圖片）

vivo V29 5G 於外型設計及拍攝功能上是相當吸引，而效能及各方面都符合中階手機的水平，以現時$3,698的定價來講是有一定的競爭力！

【本文獲Mobile Magazine授權轉載】

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受