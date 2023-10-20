vivo V29 5G評價 玩AI柔光環補光燈的中階機實測！(多圖)

vivo 近日在香港推出了一款主打柔光拍攝的中階手機 vivo V29 5G，該機雖然是中階手機，不過在主鏡頭模組搭載行業獨有的AI 柔光環2.0，於拍攝時還原真實影像。今次就同大家開箱試玩，這部定價 $3,698中階5G手機！

vivo V29 5G於外型設計上以往的 V 系都有不少進步，機身採用全新超薄輕巧設計，厚度僅 7.46 毫米，重量 186 克。此外，今次 V29 5G 還提供星河紫及雅緻黑兩色，而今次上手最靚仔的星河紫。

vivo V29 5G 的機身通過逾 100 次模擬1米高跌落測試，以及 42,000 次輕微跌落測試，機身正面就採用微曲機身設計及6.78吋 3D 玻璃雙曲面螢幕，支持120Hz高刷新率，並對應智能更新率模式、螢幕色溫調節跟護眼模式，用料跟設定選項能與旗艦機款媲美。