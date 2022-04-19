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科技
2022-04-19 19:30:00

VMware跨雲服務正式上架Microsoft Azure Marketplace

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VMware跨雲服務正式上架Microsoft Azure Marketplace

VMware跨雲服務正式上架Microsoft Azure Marketplace

VMware最近宣布VMware跨雲服務(cross-cloud service)正式於Microsoft Azure Marketplace上架。VMware客戶可以利用Azure雲端平台加速應用程序現代化，更快地將工作負載遷移至雲端，安全高效地擴展虛擬桌面以支持企業的分散式辦公模式。

可在Microsoft Azure Marketplace中使用的VMware跨雲服務包括： 

Microsoft Azure VMware Solution一項整合式混合雲服務，運行和管理在Microsoft Azure雲端基於VMware vSphere的應用，實現現代化，並可以無縫訪問其他Azure服務。 
VMware Tanzu一個模組化的應用平台，用於在Azure和混合雲基礎架構上構建、運行和管理現代化應用。 
Azure Spring Cloud Enterprise Tier這是MicrosoftVMware聯合Spring應用提供的一項全方位管理服務。(該產品目前仍處於公開預覽階段。)
VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure這項由VMware管理的服務，直接從Microsoft Azure提供虛擬桌面和應用，同時具備VMware Horizon的所有優勢。 

Azure Marketplace是一個線上商城，可線上購買和銷售經認證可在Microsoft Azure上運行的雲端解決方案，讓尋求創新雲端解決方案的公司可透過Azure Marketplace，和開發出解決方案並上線提供服務的合作夥伴建立聯繫。

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