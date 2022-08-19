Wi-Fi 6E丨中移動香港引進TP-Link Wi-Fi 6E路由器 兼推88港元月費Wi-Fi助手增值服務

中國移動香港(CMHK)旗下智能家居品牌CMHK Home宣布推出TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6E路由器，成為全球首間電訊供應商推出相關產品，官方同時提供全新家居Wi-Fi助手增值服務，88港元月費便可為用家提供一站式智能家居應用體驗。

Wi-Fi 6E技術使用專屬的6GHz頻譜，最多擁有額外7個160 MHz的頻道，達至廣連接、低時延及多頻譜的網速穩定性，解決網絡擠擁的問題。今次CMHK特別推出「全新家居Wi-Fi助手增值服務」，服務分為「極速皇」、「電競皇」、「6E覆蓋皇」三大系列，以滿足客戶對網速、專注電競、強覆蓋不同需求，再配合自家ONE Home智能家居品牌，為大眾提供一站式智能家居解決方案。至於今次登場的「6E覆蓋皇 TP-Link Deco XE75」，便是目前最高階的Wi-Fi 6E Mesh路由器之一。

CMHK去年客戶規模突破500萬，同年推出家居品牌CMHK Home，結合滲透率極高的家居光纖寬頻服務、5G無線寬頻服務及智能家居產品ONE Home於一身。在今年初於旺角旗艦店三樓開設「智能家居體驗館」，分為三個展示專區，包括：「智能家居體驗區」以場景化展示智家應用；「熱點話題專區」定期舉辦教育工作坊，融入熱話及新科技提升互動；「產品展示區」則展示一系列後裝及智能家居産品，成為CMHK Home智能家居大本營。