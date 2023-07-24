Wi-Fi 7丨獲通訊事務管理局發出HKCA1081認證 TP-Link首發3款Wi-Fi 7路由器

新世代網絡連接制式標準「Wi-Fi 7」即將於年底應用。上周Tp-Link發表全新Wi-Fi 7產品系列，率先獲得香港通訊事務管理局辦公室(OFCA)發出的HKCA1081認證，包括首款採用雙10G Port的BE19000三頻Wi-Fi 7 Router的Archer BE800、能夠全屋網絡覆蓋的BE22000/BE11000 Wi-Fi 7 Mesh Router的Deco BE85/BE65，以及全新纖薄設計商用Wi-Fi AP的EAP770。

Wi-Fi 7速度比Wi-Fi 6快4.8倍 擁3大技術優勢

新推出的Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)，專為新世代網絡環境而設計，加入眾多突破性技術和更高反應效率，提供驚人的連接速度。新技術可同時應用於2.4GHz、5GHz和6GHz三個獨立頻段，吞吐量全面提升至46Gbps，加上320MHz超闊頻寬、4096-QAM和MLO多頻聚合傳輸技術，傳輸速度較Wi-Fi 6快4.8倍，而且用盡2,000Mbps及2,500Mbps光纖速度，迎合現今高負載的網絡需要。