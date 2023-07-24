Wi-Fi 7丨獲通訊事務管理局發出HKCA1081認證 TP-Link首發3款Wi-Fi 7路由器

新世代網絡連接制式標準「Wi-Fi 7」即將於年底應用。上周Tp-Link發表全新Wi-Fi 7產品系列，率先獲得香港通訊事務管理局辦公室(OFCA)發出的HKCA1081認證，包括首款採用雙10G Port的BE19000三頻Wi-Fi 7 Router的Archer BE800、能夠全屋網絡覆蓋的BE22000/BE11000 Wi-Fi 7 Mesh Router的Deco BE85/BE65，以及全新纖薄設計商用Wi-Fi AP的EAP770。
Wi-Fi 7速度比Wi-Fi 6快4.8倍 擁3大技術優勢
新推出的Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)，專為新世代網絡環境而設計，加入眾多突破性技術和更高反應效率，提供驚人的連接速度。新技術可同時應用於2.4GHz、5GHz和6GHz三個獨立頻段，吞吐量全面提升至46Gbps，加上320MHz超闊頻寬、4096-QAM和MLO多頻聚合傳輸技術，傳輸速度較Wi-Fi 6快4.8倍，而且用盡2,000Mbps及2,500Mbps光纖速度，迎合現今高負載的網絡需要。
- 極高傳輸量：320MHz雙倍頻寬+4K QAM高密度，為了進一步提高峰值速率，Archer BE800、Deco BE65/BE85和EAP770均透過將6GHz頻段的頻道寬度擴展到320MHz，加上升級調變技術4096-QAM的運用以及更多的空間串流與天線數，更快速度進行更多同時傳輸。如家中同時有多人在不同區域觀看8K影片、遊玩AR/VR遊戲等，在Wi-Fi 7的幫助下也能暢順無阻。
- 超低延遲：多頻聚合傳輸(MLO)Mesh+Multi-RU技術在Wi-Fi 7面世以前，舊有的手機連接或Mesh Router之間的連接，只可使用單一頻段來傳輸數據，未能用盡2.4GHz、5GHz和6GHz三個頻段的所有頻寬。TP-Link利用MultiLink Operation多頻聚合傳輸技術(MLO)，全面開通三個頻段，加上Multi-RU技術，讓設備能夠於不同的頻段和頻道隨意切換，打破以往只能以單一頻段進行Mesh Backhaul回程的局限，更可加入LAN有線連接作為傳輸渠道，形成強大的Backhaul Aggregation回程聚合。
- 提升舊手機/筆電的Wi-Fi體驗：三頻均支持Wi-Fi 7且向下兼容Wi-Fi 6E/6/5等舊有制式，即使裝置不支援Wi-Fi 7，仍可透過Wi-Fi 7獨有Mesh Backhaul Aggregation技術，延伸到尾房的Wi-Fi都能保持極高速度。由於Wi-Fi 7應用三個頻段的速度都有提升，以相同衰減速率計算，即使房間距離較遠，仍能穩定接收訊號，實現真正全屋高速覆蓋。
售價方面，Tp-Link Archer BE800售4,999港元；Deco BE85及BE65分別售5,999港元起(1-Pack)與2,999港元起(1-Pack)，全部8月4日上市。